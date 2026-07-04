Surf : Pourquoi le Caraïbos Lacanau Pro reste un rendez-vous à part dans le monde du surf

Kevin Laborde - Rédacteur en chef adjoint Diplômé à Bordeaux, titulaire de la carte de presse depuis 2009. Des débuts chez Sport24, puis L'Équipe, avant de rejoindre Le 10 Sport. Spécialiste foot, avec un profil orienté mercato, je suis également passionné par la NBA, LA Ligue, qui a tout compris. Incapable de rester insensible devant une étape du Tour de France.

Longtemps étape du circuit mondial, le Caraïbos Lacanau Pro est un rendez-vous incontournable du surf européen. Créée en 1979, la compétition girondine est aujourd’hui la plus ancienne épreuve professionnelle de surf encore organisée en France. L'une des rares à avoir traversé les évolutions du circuit international sans disparaître. Désormais première étape des Qualifying Series européennes, elle marque le véritable lancement de la saison pour de nombreux surfeurs en quête d’un accès à l’élite mondiale.

C'était autrefois le surf mondial, c'est désormais le surf européen. Mais une chose ne change pas : depuis 1979, l'été, une partie du surf de compétition se donne forcément rendez-vous à Lacanau, en Gironde. Et depuis l'an dernier, le Caraïbos Lacanau Pro, qui se tient désormais en juillet et plus en août, est synonyme de point de départ officiel de la saison pour de nombreux surfeurs européens. « C'est à Lacanau que tout commence », aiment rappeler les amoureux de la compétition.

Le Caraïbos Lacanau Pro se tiendra du 8 au 14 juillet 2026 Première étape du circuit européen des Qualifying Series (QS), troisième division du surf professionnel mondial, le rendez-vous canaulais marque en effet le coup d'envoi de la saison des surfeurs européens. Et cette étape est capitale pour un grand nombre d'entre eux... En effet, un bon classement sur les Qualifying Series (QS) est indispensable pour accéder aux Challenger Series (CS), le deuxième niveau mondial, qui est le point de passage obligatoire pour accéder à l'élite mondiale, le Championship Tour (CT). Plus qu'une simple compétition, le Caraïbos Lacanau Pro est un véritable point de départ.

45 ans de passion Créée en 1979, l'épreuve est la plus ancienne compétition professionnelle de surf encore organisée en France, voire en Europe (sous le giron de la WSL). Une longévité exceptionnelle dans une discipline où les calendriers évoluent sans cesse et où les compétitions disparaissent parfois aussi vite qu'elles sont apparues. « C'est 45 ans de passionnés de surf qui ont la volonté de faire perdurer cet événement et aussi de montrer le territoire. Lacanau était précurseur et le reste encore après 45 ans de bons et loyaux services. Peut-être que la passion manque un peu ailleurs et que c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Avec la passion, on arrive à trouver les moyens financiers chaque année pour financer un événement de cette dimension », explique Laurent Rondi, directeur de la compétition. Dans un surf professionnel en perpétuelle évolution, où les circuits changent régulièrement de format et où les compétitions historiques peinent parfois à survivre, Lacanau, grâce à un équilibre entre partenaires privés, collectivités et bénévoles, occupe plus que jamais une place unique : c'est, depuis les disparitions du CT d'Hossegor et du QS d'Anglet, la dernière compétition professionnelle internationale de surf organisée en France. « Des compétitions, il en existe plein, j'en organise toute l'année », nuance Laurent Rondi. « Mais si on parle que de la WSL qui est un promoteur privé, ce format de championnat a, il est vrai, des difficultés. Il y a encore une étape du CT au Portugal, mais globalement l'Europe perd de plus en plus de compétitions. Il y a peut-être une remise en question à avoir en ce qui concerne le système actuel de la WSL et la façon d'organiser le surf professionnel », détaille Laurent Rondi.

« Une arène surfistique » En attendant, depuis près d’un demi-siècle, le Caraïbos Lacanau Pro, s’est adapté à toutes les évolutions du surf professionnel. Du circuit mondial au circuit européen, d’une simple compétition à un festival mêlant désormais surf, skate et musique, l’événement a su se réinventer sans perdre son identité. Et une constante demeure : l’été, le monde du surf regarde forcément ce qu’il se passe à Lacanau. « Il y a les compétiteurs, mais aussi le public. Et ce public ne veut plus seulement se contenter de regarder, il veut participer. Proposer des activités skate, des concerts le soir, et admirer les surfeurs pros la journée ça fait un bon mélange. Le lieu fonctionne aussi. Ce front de mer de Lacanau se prête plutôt bien à cet événement. C'est une espèce d'arène surfistique où tout le monde cohabite joyeusement », conclut Laurent Rondi.