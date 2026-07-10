XV de France - Romain Ntamack contre Matthieu Jalibert : Les accusations lâchées contre la presse française

Axel Cornic

Avec le retour au premier plan de Matthieu Jalibert, les débats autour de sa rivalité avec Romain Ntamack ont totalement été relancés. Et à un an de la Coupe du monde, on se demande comment le sélectionneur Fabien Galthé va réussir à trancher entre deux des meilleurs ouvreurs de la planète rugby.

Tous les pays au monde aimeraient avoir un tel casse-tête. Cela faisait des années que la France cherchait un nouveau numéro 10 et maintenant elle n’en a pas un seul de très haut niveau, mais bien deux. Romain Ntamack et Matthieu Jalibert sont en effet considérés comme deux des meilleurs ouvreurs actuellement en circulation. Mais il n’y aura la place que pour un seul des deux, à la Coupe du monde 2027.

« Le grand public se fait une idée excessive de l’histoire racontée que de celle réelle » La concurrence entre joueurs, Claude Onesta ça le connait. Sélectionneur de l’équipe de France de handball de 2001 à 2016, avec qui il a notamment décroché deux médailles d’or olympiques, il a livré son avis sur la rivalité entre Jalibert et Ntamack. « Comment j’analyse la concurrence pour le numéro 10 des Bleus entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert ? C’est plutôt vous, les journalistes avec les histoires que vous racontez autour, qui entretenez cette rivalité (sourire). Non, il y a toujours des fonds de vérité mais le grand public se fait une idée excessive de l’histoire racontée que de celle réelle » a-t-il analysé, pour Midi Olympique.