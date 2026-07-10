XV de France - Romain Ntamack contre Matthieu Jalibert : Les accusations lâchées contre la presse française

Avec le retour au premier plan de Matthieu Jalibert, les débats autour de sa rivalité avec Romain Ntamack ont totalement été relancés. Et à un an de la Coupe du monde, on se demande comment le sélectionneur Fabien Galthé va réussir à trancher entre deux des meilleurs ouvreurs de la planète rugby.
Tous les pays au monde aimeraient avoir un tel casse-tête. Cela faisait des années que la France cherchait un nouveau numéro 10 et maintenant elle n’en a pas un seul de très haut niveau, mais bien deux. Romain Ntamack et Matthieu Jalibert sont en effet considérés comme deux des meilleurs ouvreurs actuellement en circulation. Mais il n’y aura la place que pour un seul des deux, à la Coupe du monde 2027.
« Le grand public se fait une idée excessive de l’histoire racontée que de celle réelle »
La concurrence entre joueurs, Claude Onesta ça le connait. Sélectionneur de l’équipe de France de handball de 2001 à 2016, avec qui il a notamment décroché deux médailles d’or olympiques, il a livré son avis sur la rivalité entre Jalibert et Ntamack. « Comment j’analyse la concurrence pour le numéro 10 des Bleus entre Romain Ntamack et Matthieu Jalibert ? C’est plutôt vous, les journalistes avec les histoires que vous racontez autour, qui entretenez cette rivalité (sourire). Non, il y a toujours des fonds de vérité mais le grand public se fait une idée excessive de l’histoire racontée que de celle réelle » a-t-il analysé, pour Midi Olympique.
« Il faut juste arriver à trouver la bonne formule pour une cohabitation intelligente »
« Le schisme est souvent plus intéressant que le calme plat. Quand la France a la chance d’avoir deux joueurs de cette valeur-là, il faut juste arriver à trouver la bonne formule pour une cohabitation intelligente et une utilisation qu’on pourrait même imaginer alternée par moments » a poursuivi Claude Onesta. « On pense toujours qu’il y en a un qui doit tuer l’autre. Alors que la force d’une équipe, c’est quand même son banc, sa capacité à pouvoir intégrer les joueurs de niveau équivalent tout au long d’un match ou d’une compétition. Pour ça, il faut arriver à cohabiter, à vivre ensemble et à faire en sorte que l’équipe ne se scinde pas en deux. Plus que de Fabien ou qui que ce soit, ça dépend des deux joueurs, de tous ceux qui vont devoir jouer un rôle pour cette équipe ».