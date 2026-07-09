Coup dur pour le XV de France : Un autre forfait après Antoine Dupont ?

Axel Cornic

Le XV de France a lancé son Nations Championship par une courte défaite en Nouvelle-Zélande (34-32), qui a laissé les fans tricolores sur leur faim. Mais Fabien Galthié et ses hommes auront bientôt l’occasion de se rattraper, puisqu’ils affronteront l’Australie ce samedi 11 juillet, à Brisbane.

Pour une fois, Fabien Galthié peut compter sur ses cadres pour les traditionnels matchs du mois de juillet. C’est le cas de Matthieu Jalibert, dont l’UBB ne s’est pas qualifiée pour les phases finales et qui a donc été titularisé pour la première rencontre, face aux All Blacks. Et ça va continuer, puisque le XV de France a rendez-vous avec l’Australie ce samedi, avant de s’envoler pour le Japon le 18 juillet prochain.

L’Australie après la Nouvelle-Zélande Pour cette deuxième rencontre face aux Wallabies, le sélectionneur français et son staff auraient une idée assez folle, mais terriblement excitante. Non éligible pour le match en Nouvelle-Zélande, Romain Ntamack devrait être titulaire au poste d’ouvreur, tandis que Matthieu Jalibert pourrait prendre le poste d’arrière. Une tactique en grande partie liée à la blessure de Damian Penaud, qui a dû déclarer forfait pour le reste de la partie estivale de ce Nations Championship. Mais un souci de dernière minute pourrait bien empêcher Fabien Galthié de mettre en place sa stratégie.