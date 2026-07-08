Rugby : «J’ai besoin d’un nouveau challenge», voilà comment Antoine Dupont s’est retrouvé à Paris !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré depuis plusieurs années comme la grande star du rugby français, Antoine Dupont avait surpris son monde en disputant les Jeux Olympiques de Paris en 2024, mettant ainsi sa carrière professionnel à XV entre parenthèses pendant plusieurs mois. Claude Onesta, qui est à, l'origine de la présence de Dupont à Paris, dévoile les coulisses de ce choix.

Interrogé dans les colonnes du Midi Olympique, Claude Onesta, qui était le responsable de la performance sportive en France avant les Jeux olympiques de Paris en 2024, s'est notamment confié sur le cas Antoine Dupont. Il faut dire que la star du XV de France et du Stade Toulousain avait opéré à un choix très fort afin de participer à ces JO avec l'équipe de France de rugby à 7, tirant notamment un trait sur sa participation au Tournoi des 6 Nations cette année-là. Et Onesta affirme que Dupont avait absolument besoin d'un nouveau challenge à ce moment-là pour booster sa carrière.

« j’ai parfois l’impression d’avoir déjà fait le tour » « Comme je traîne souvent au Stade toulousain, un jour, je dis à Ugo : "Trouve-moi un quart d’heure avec Antoine, que je puisse juste lui poser deux ou trois questions pour savoir où il en est par rapport à ce projet." Antoine, c’est quelqu’un de facile dans la relation. On se voit et je lui dis : "C’est quoi ce projet ? C’est les autres qui te poussent à le faire ou as-tu le besoin d’y aller ? Parce que ce n’est pas pareil. Si tu le fais pour faire plaisir à tout le monde, je ne vais peut-être pas miser sur une aventure pas très solide." Il me répond : "Non, non, je suis jeune et j’ai parfois l’impression d’avoir déjà fait le tour, d’avoir déjà vécu beaucoup de choses, beaucoup réalisé à part le titre de champion du monde avec l’équipe de France », révèle Claude Onesta sur la manière dont Antoine Dupont lui avait fait part de sa décision de venir à Paris pour disputer les JO 2024.