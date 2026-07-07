XV de France - Antoine Dupont déboussolé après avoir changé d'équipe : «Je le vois un peu perdu...»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, le XV de France avait dû faire sans Antoine Dupont. En effet, à la suite de la Coupe du monde, le demi de mêlée du Stade Toulousain avait choisi de se lancer avec l'équipe de rugby à 7, ayant les Jeux Olympiques en ligne de mire. Dupont a ains changé d'équipe et de discipline et visiblement, ça n'a pas été simple pour lui au début.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de rugby à 15 des dernières années, Antoine Dupont a montré à quel point il pouvait également exceller à 7. En effet, en 2024, le demi de mêlée du Stade Toulousain avait mis de côté le XV de France pour rejoindre l'équipe de France de rugby à 7. Et ça a été un franc succès puisque Dupont a notamment remporté la médaille d'or olympique à Paris. Tout aussi impressionnant malgré ce changement de discipline, il a tout de même fallu se faire à de nouveaux codes.

« Je ne dirais pas qu'il ne comprend pas, mais il est toujours en retard sur les replacements » Pour Antoine Dupont, il y a eu un temps d'adaptation pour se faire au changement en passant du rugby à 15 au rugby à 7. Témoin des premiers pas du Toulousain dans cette discipline, Claude Onesta a raconté pour Midi Olympique Magazine : « J'étais présent au premier stage. Antoine a rejoint l'équipe de France à Marcoussis. Sur les premiers entraînements, je le vois un peu perdu au milieu d'un jeu... Je ne dirais pas qu'il ne comprend pas, mais il est toujours en retard sur les replacements, parce que ce ne sont pas les mêmes repères que le XV ».