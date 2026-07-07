Malaise au XV de France, un membre du staff témoigne : «Il y a eu pas mal de frustration»

Battu de deux points par la Nouvelle-Zélande en ouverture du Championnat des nations, le XV de France affronte l’Australie ce samedi, à Brisbane. Avant la rencontre, Laurent Sempéré, l’entraîneur de la touche, s’est prononcé sur l’état d’esprit qui régnait dans le groupe.
Le XV de France était proche d’un exploit en Nouvelle-Zélande pour le premier match du Championnat des nations, mais ce sont bien les All Blacks qui l’ont emporté à domicile (34-32). Les Bleus ont désormais rendez-vous avec l'Australie le 11 juillet prochain à Brisbane puis le Japon le 18 juillet à Tokyo. De quoi laisser un peu de temps à la délégation tricolore pour digérer ce résultat à Christchurch.
« Il y a eu pas mal de frustration »
« À chaud, ça a été un point un peu difficile à digérer, a reconnu l’entraîneur de la touche Laurent Sempéré, rapporté par Rugbyrama. Il y a eu pas mal de frustration, mais depuis ce lundi, on a eu le temps de l'analyser en profondeur et il y a eu beaucoup d'enseignements à retirer de ce match. On a pu travailler dessus pour continuer à évoluer. Comme toujours, une fois qu'on a évacué cette déception et la frustration, c'est productif et ça nous sert à avancer, car notre ambition, dans le futur, c’est de gagner ce genre de match. C'est bien ce qui nous a tous mis sous tension (sourire). »
« Je ne pense pas qu'on ait besoin de cet esprit de revanche »
Laurent Sempéré l’assure, le XV de France n’abordera pas son deuxième match face à l’Australie avec un esprit de revanche. « Je ne pense pas qu'on en ait besoin. J'espère qu'on va avoir la même motivation et la même implication qu'on a eues contre l'Angleterre (à Vannes) et contre la Nouvelle-Zélande, confie-t-il. Ça nous a permis de bien nous préparer et d'être prêts pour ces rendez-vous, dans notre rugby mais aussi sur les émotions. Cette semaine, on a un gros enjeu sur l'intégration des finalistes. On a travaillé à 33 pendant trois semaines, c'est le format qu'on aura en Coupe du monde. »