XV de France : Antoine Dupont invite Louis Bielle-Biarrey à découvrir une nouvelle équipe !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont avait clairement annoncé que cette expérience avait marqué son esprit à jamais. Et Louis Bielle-Biarrey, l'ailier du XV de France et de l'UBB, envisage également de vivre l'aventure olympique, d'autant que Dupont l'incite fortement à franchir le pas avec cette sélection nationale à 7.

Alors qu'il est devenu au fil des années un joueur majeur de l'UBB mais également du XV de France (29 essais en 27 sélections), Louis Bielle-Biarrey (23 ans) ne se cache plus : il a envie de vivre l'aventure olympique aux JO de Los Angeles en 2028. Pour cela, l'ailier international devra donc basculer sur une préparation avec l'équipe de France de rugby à 7, comme Antoine Dupont l'avait fait en 2024 à Paris, avec une médaille d'or historique à la clé. Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE ces derniers jours, Bielle-Biarrey a d'ailleurs confirmé publiquement ses ambitions olympiques.

« Je suis partant » « Bien sûr. C'est vraiment le Graal pour tout sportif. Si j'ai l'opportunité de les faire, ce sera avec grand plaisir. Surtout à Los Angeles (2028), ça donne envie sur le papier. Les Jeux Olympiques, c'est magique. Je les ai toujours regardés. C'est vraiment le moment de sport par excellence. On découvre certaines disciplines, on s'intéresse aux champions français que l'on ne voit pas pendant plusieurs années et qui vivent leurs moments aux JO. C'est fabuleux. Ça met en avant des sports et des athlètes parfois moins connus et des histoires magnifiques. Si on me sonde, je suis partant », assure Louis Bielle-Biarrey, qui précise ensuite en avoir discuté avec Antoine Dupont.