Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques 2028 : La réponse de l’équipe de France de rugby à 7 !

Pierrick Levallet

À l’instar d’Antoine Dupont à Paris en 2024, Louis Bielle-Biarrey postule pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. L’ailier de l’UBB aimerait prendre part à cet événement en intégrant l’équipe de France de rugby à VII. Le joueur de 22 ans a d’ailleurs reçu une réponse venue directement des Bleus.

Et si Louis Bielle-Biarrey marchait dans les pas d’Antoine Dupont ? À l’instar du demi de mêlée du Stade toulousain, le joueur de l’UBB est considéré comme le nouveau phénomène du rugby français. Et comme si cela ne suffisait pas, l’ailier de 22 ans souhaite prendre part aux Jeux Olympiques, comme Antoine Dupont en 2024 à Paris. LBB espère être de la partie pour les éditions de 2028 à Los Angeles. L’équipe de France de rugby VII s’est d’ailleurs permise de lui répondre directement.

«Il n'y a pas de débat sur sa capacité à y rentrer» « Louis Bielle-Biarrey est intelligent et il va très vite. Il a la caisse, le potentiel, pour ce jeu-là. Il faut avoir un gros moteur et une résilience. Louis Bielle-Biarrey est l'un des meilleurs joueurs du monde en ce moment. Il n'y a pas de débat sur sa capacité à y rentrer. Après, il faudra travailler le sujet, c'est tout. Cela ne se fait pas en claquant des doigts » a d’abord expliqué Jérôme Daret à L’Equipe.