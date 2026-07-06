XV de France : La polémique en Nouvelle-Zélande que personne n'avait vu venir

Axel Cornic

Pour son premier match du Nations Championship, toute nouvelle compétition lancée par World Rugby, le XV de France a enregistré une courte défaite face à la Nouvelle-Zélande (34-32). Mais la préparation de cette rencontre ne semble pas avoir été de tout repos pour Fabien Galthié et ses joueurs, qui ont dû faire face à un évènement inattendu.

On aurait pu rêver d’un autre résultat, mais le XV de France a tout de même montré un visage séduisant face aux All Blacks. Privés de neuf finalistes du Top 14 dont Romain Ntamack, les Bleus ont tenu tête aux Néo-Zélandais sur leurs terres et auraient même pu arracher une victoire en toute fin de rencontre, avec une dernière action qui n’a pas manqué de faire parler.

Des polémiques sur le terrain... Certains observateurs estiment en effet que Nolann Le Garrec aurait pu garder le ballon au lieu de taper au pied, pour peut-être aller chercher une pénalité ou un essai au bout du suspense. C’est en tout cas ce qu’aurait aimé Matthieu Jalibert, qui a exprimé son avis dès la fin de la rencontre. « Je pense qu'on n'était pas tous d'accord avec ce choix (sourire) » a lâché l’ouvreur tricolore, avant de toutefois ajouter : « Malheureusement, on ne pourra pas revenir en arrière. Il faut prendre les deux points qu'on a gagnés aujourd'hui pour continuer à travailler ».