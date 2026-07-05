Louis Bielle-Biarrey postule aux Jeux Olympiques 2028 : Voilà comment Antoine Dupont l'a convaincu !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le XV de France dispose de belles armes pour tenter d'aller chercher la première étoile mondiale de son histoire en Australie en septembre 2027. Après quoi, Louis Bielle-Biarrey aimerait se lancer dans une aventure olympique à Los Angeles en 2028 à l'instar d'Antoine Dupont avec l'équipe de France de rugby à VII. Il a officiellement déposé sa candidature.

L'ailier de l'Union Bordeaux Bègles vient seulement de fêter son 23ème anniversaire le 19 juin dernier. Et pourtant, il est déjà un élément phare du vestiaire de Fabien Galthié avec le XV de France. Il compte 27 sélections sous le maillot tricolore pour une flopée de points marqués et d'essais. La jeune pépite de l'UBB a signé un back-to-back avec la formation entraînée par Yannick Bru en Champions Cup, mais ne participe pas à la tournée estivale des Bleus en Océanie et en Asie puisqu'il a joué plus de 2000 minutes cette saison, l'empêchant de prendre part à ce championnat des nations comme le stipule l'accord convenu entre le Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby.

«Si j'ai l'opportunité de les faire, ce sera avec grand plaisir» En vacances en Indonésie, Louis Bielle-Biarrey a accordé une longue interview à L'Equipe. Il a profité de la fin de la saison pour annoncer sa candidature aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 en rugby à VII comme Antoine Dupont à Paris il y a deux ans. « Les Jeux Olympiques vous font rêver ? Bien sûr. C'est vraiment le Graal pour tout sportif. Si j'ai l'opportunité de les faire, ce sera avec grand plaisir. Surtout à Los Angeles (2028), ça donne envie sur le papier. Les Jeux Olympiques, c'est magique. Je les ai toujours regardés. C'est vraiment le moment de sport par excellence. C'est fabuleux. Si on me sonde, je suis partant ». L'ailier tricolore a été relancé sur l'impact de la participation d'Antoine Dupont aux derniers JO sur sa volonté de vivre la même expérience. « Il a ouvert la voie. Lorsqu'il a fait ce choix, il a été pas mal critiqué par certains mais il a beaucoup apporté à cette équipe. Des passerelles sont possibles d'un côté comme de l'autre. Le 7, c'est un sport que j'apprécie. Je n'ai pas eu l'occasion de le pratiquer beaucoup depuis le début de ma carrière, si ce n'est quelques stages en moins de 18 ans et chez les plus jeunes. Cette discipline permet de développer d'autres qualités, notamment sur la vitesse, le un-contre-un, le cardio, certaines phases de jeu dont les rucks, etc. Physiquement, les mecs sont vraiment très forts. Il y aura peut-être une petite remise à niveau à faire. C'est vraiment ultra-complet ».

«Quand j'ai su qu'Antoine allait les faire en 2024, j'ai pensé : punaise, c'est cool, ça pourrait me plaire» « Ça pourrait donc vous rendre meilleur ? Bien sûr. À 7, ça va plus vite et plus longtemps. Quand tu fais une erreur, tu la payes cash. À 15, tu as 14 autres copains pour la rattraper ! C'est moins flagrant. (Rire) Le cardio monte beaucoup plus vite et il faut prendre des décisions rapidement sous fatigue. Tout ça mis bout à bout fait que le 7 peut vraiment être une superbe étape dans mon développement ». Louis Bielle-Biarrey a reconnu songé à se lancer dans le grand bain olympique au moment où il a appris qu'Antoine Dupont avait décidé de relever le challenge. « Je n'ai pas eu de déclic particulier. Mais quand j'ai su qu'Antoine (Dupont) allait les faire en 2024, j'ai pensé : punaise, c'est cool, ça pourrait me plaire. J'ai vu aussi l'engouement autour du rugby à 7 aux Jeux de Paris avec cette première médaille d'or. Je me suis dit que ça pouvait être sympa à vivre ».