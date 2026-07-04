XV de France : «Un feuilleton passionnant», TF1 annonce du lourd en pleine canicule !

Amadou Diawara

Comme l'a annoncé Stefan Etcheverry, TF1 va lancer un dispositif XXL pour le Championnat des Nations. Alors que la deuxième vague de canicule va démarrer dans les prochains jours, le journaliste a annoncé du lourd pour les téléspectateurs qui sont fans de rugby et du XV de France.

Pour sa tournée estivale, le XV de France va disputer le Championnat des Nations. Pour l'occasion, TF1 prévoit un dispositif XXL, comme l'a révélé Stefan Etcheverry à Midi Olympique. « Vous serez aux commentaires des Bleus avec Thomas Lombard ? Oui, nous commenterons les rencontres du XV de France, mais aussi plusieurs des plus belles affiches de la compétition. Comme les matchs sont très éloignés et que nous en commentons plusieurs dans la journée, nous commenterons depuis Paris. Le programme sera dense tout au long du mois de juillet », a lancé le journaliste qui va commenter la compétition.

«Il fait chaud en ce moment, on ne dort pas trop» « Quel est le principal intérêt sportif du Championnat des Nations ? La différence majeure, c’est que chaque match compte. On passe d’une série de test-matchs à une véritable compétition avec un classement. Les résultats de juillet auront une incidence directe sur ceux de novembre. Cela crée une continuité, un suspense et un enjeu qui n’existaient pas forcément auparavant. Les téléspectateurs aiment les feuilletons et celui-ci s’annonce passionnant », a ajouté Stefan Etcheverry, avant de poursuivre.