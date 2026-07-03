XV de France : TF1 veut devenir la chaîne incontournable des Bleus et l’assume !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la Coupe du monde de football bat son plein, TF1 n'a plus les droits de cette compétition mais compte bien attirer du monde avec cette nouvelle compétition de rugby qui voit le jour. En effet, le Championnat des Nations, qui réunit les meilleures équipes de l'hémisphère Nord face aux meilleures équipes de l'hémisphère Sud, remplace la traditionnelle série de test matches d'été et d'automne et débute ce 4 juillet. Pour ces trois premières journées, TF1 va diffuser tous les matches sur ses antennes et devient clairement la nouvelle chaîne du rugby en France.

Ce 4 juillet, le XV de France va démarrer fort avec une rencontre face à la Nouvelle-Zélande. Un match qui sera à suivre sur TF1 à partir de 9h10, comme tous les autres matches de cette première partie de la compétition. En effet, en ce mois de juillet, ce sont les équipes de l'hémisphère Sud qui reçoivent. Le scénario inverse se produire en novembre prochain. Que ce soit sur TF1, sur TMC ou sur TF1+, la chaîne va proposer du rugby pour tous les fans, avec la volonté de devenir la chaîne du rugby en France dans la perspective de la Coupe du monde 2027.

TF1 annonce du lourd pour le XV de France Cette année, TF1 n'a pas obtenu les droits de diffusion de la Coupe du monde de football. La chaîne va se rattraper sur le rugby en proposant notamment tous les matches du XV de France, récemment titré lors du Tournoi des 6 Nations. « Avec cette nouvelle acquisition de droits, TF1 veut-elle faire du rugby son deuxième pilier en matière de grands événements sportifs ? Oui, clairement. Il est rare pour une chaîne en clair de proposer une telle couverture. TF1 va diffuser jusqu’à six matchs par jour, des magazines dédiés et un dispositif éditorial particulièrement ambitieux. Cela confirme la volonté de TF1 de s’inscrire durablement dans le rugby. Ce n’est pas une nouveauté, mais une continuité » assure Stefan Etcheverry, qui va assurer les commentaires aux côtés de Thomas Lombard, pour Midi Olympique.