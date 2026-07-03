Absence d'Antoine Dupont : Il annonce une grande nouvelle pour le XV de France !

Amadou Diawara

Touché au mollet, Antoine Dupont est contraint de renoncer à la tournée estivale du XV de France. Malgré tout, Fabien Galthié - le sélectionneur tricolore - va avoir un groupe très compétitif à disposition. Du moins c'est ce qu'affirme Stefan Etcheverry, qui va commenter les rencontres du Championnat des Nations sur TF1.

Victime d'une lésion au mollet, Antoine Dupont a dû déclarer forfait pour la tournée estivale du XV de France. « Bonjour à tous, une IRM réalisée ce matin, à la suite de douleurs ressenties depuis la demi-finale, a révélé une lésion au mollet. C’est donc le cœur lourd que je dois renoncer à ma sélection pour les matchs face à l’Australie et au Japon. Je souhaite le meilleur au groupe pour cette tournée. Allez les Bleus », a regretté la star du Stade Toulousain sur Instagram. Malgré l'absence d'Antoine Dupont, Fabien Galthié va pouvoir compter sur un effectif étoffé ; comme l'a affirmé Stefan Etcheverry, journaliste de TF1.

«Cette équipe de France sera particulièrement bien armée» « Pour la première fois, l’équipe de France se présente avec un effectif particulièrement compétitif à cette période de l’année. Cela renforce-t-il l’intérêt de la compétition ? Évidemment. Les supporters aiment voir évoluer les meilleurs joueurs et cette équipe de France sera particulièrement bien armée. L’arrivée des finalistes du Top 14 renforce encore son potentiel. Cela donne davantage de relief à la compétition et augmente naturellement les attentes autour des Bleus », a jugé Stefan Etcheverry lors d'un entretien accordé à Midi Olympique.