XV de France - Nouveau forfait après Antoine Dupont : La décision radicale de Fabien Galthié !

Pierrick Levallet

Décidément, le sort s’acharne sur le XV de France pour cette tournée d’été. Après Antoine Dupont, c’est au tour de Damian Penaud de déclarer forfait. Remplacé contre la Nouvelle-Zélande, le joueur de 29 ans ne pourra pas tenir sa place ni contre l’Australie, ni contre le Japon. Fabien Galthié aurait d’ailleurs pris une décision radicale concernant un éventuel renfort de dernière minute.

Le XV de France n’est pas verni pour cette tournée d’été. Pour l’ouverture du Championnat des nations, les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés face à la Nouvelle-Zélande (34-32). Et comme si cela ne suffisait pas, les Bleus ont perdu un joueur important : Damian Penaud. Touché au mollet, le joueur de 29 ans a été remplacé à la mi-temps. Et des examens ont confirmé que l’ailier de l’UBB ne pourra pas tenir sa place contre l’Australie et le Japon. Après Antoine Dupont, qui avait annoncé son forfait avant la tournée estivale, le XV de France doit composer avec un autre gros coup dur.

Fabien Galthié ne va pas remplacer Damian Penaud Et d’après les informations de Midi Olympique, Fabien Galthié a pris une décision radicale. Le sélectionneur des Bleus ne compte appeler personne en renfort pour pallier la blessure de Damian Penaud. Le coach de 57 ans estime que faire appel à un joueur maintenant ne lui permettrait pas d’être opérationnel immédiatement. De plus, Fabien Galthié pense que son groupe dispose des ressources nécessaires pour aborder les deux prochains matchs sereinement.