Rugby - Coupe du monde 2027 : Louis Bielle-Biarrey lance un avertissement au XV de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au vu de sa saison éprouvante physiquement sur le plan individuel avec l'UBB et ses 2000 minutes jouées, Louis Bielle-Biarrey n'est pas du voyage avec le XV de France pour cette tournée estivale en Océanie et en Asie dans le cadre du championnat des Nations. L'ailier du XV de France attend avec impatience la Coupe du monde 2027 pour enfin rafler le premier trophée Mondial de la sélection française.

Louis Bielle-Biarrey (23 ans) est depuis ses 20 ans un titulaire régulier dans l'équipe de Fabien Galthié. Avec le XV de France, l'ailier de l'Union Bordeaux Bègles a déjà soulevé deux Tournois des 6 nations, mais a échoué en quart de finale de la dernière Coupe du monde contre l'Afrique du sud sur le sol français. Une déception qu'il compte bien, lui qui a depuis engrangé de l'expérience avec l'UBB et les Bleus, oublier avec un éventuel sacre à la Coupe du monde 2027 en Australie.

«Les JO ? Si j'ai l'opportunité de les faire, ce sera avec grand plaisir» En congés du côté de l'Indonésie, Louis Bielle-Biarrey a pris le temps de livrer une interview pour L'Equipe. L'occasion pour lui de communiquer son souhait de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 avec la délégation française de rugby à VII. « Participer aux JO, ce serait exceptionnel, mais il y a encore plein d'étapes. Ça ne dépend pas que de moi. Il faut que le club soit d'accord, que l'équipe de France à 7 soit d'accord et que Yannick Bru (son manager) soit aussi d'accord. Que moi je sois d'accord, ça ne devrait pas être trop difficile parce que j'en ai envie ! (Rire) L'équipe de France à 7 a déjà un groupe en place qui fonctionne très bien et je n'ai pas envie de m'imposer. Mais si j'ai l'opportunité de les faire, ce sera avec grand plaisir ».