Matthieu Jalibert et Romain Ntamack : «C’est une bonne idée», la surprise du XV de France est validée !

Pierrick Levallet

Et si Fabien Galthié avait trouvé un moyen de mettre fin au débat entre Matthieu Jalibert et Romain Ntamack au XV de France ? En l’absence de Damian Penaud, forfait, le sélectionneur des Bleus concocterait une petite surprise pour le match face à l’Australie. Et cette dernière, qui impliquerait les joueurs de l’UBB et du Stade toulousain, est déjà validée.

Après Antoine Dupont, le XV de France va être privé d’un autre joueur important dans ce Championnat des nations. Touché au mollet et remplacé à la mi-temps contre la Nouvelle-Zélande, Damian Penaud est forfait pour les rencontres face à l’Australie et le Japon. Fabien Galthié ne compte appeler personne pour pallier la blessure du joueur de l’UBB. Au contraire, le sélectionneur des Bleus préparerait une petite surprise dans sa composition d’équipe avec Matthieu Jalibert et Romain Ntamack.

Jalibert et Ntamack ensemble sur le terrain avec le XV de France ? D’après les informations de Midi Olympique, le staff du XV de France réfléchirait très sérieusement à l’idée de repositionner Matthieu Jalibert au poste d’arrière. De cette manière, Fabien Galthié pourrait conserver Théo Attissogbe en tant qu’ailier. Cette option pourrait également permettre aux Bleus de replacer Romain Ntamack à son poste de demi d’ouverture. Le coach du XV de France aurait ainsi trouvé une manière de faire cohabiter les deux joueurs de l’UBB et du Stade toulousain sur le terrain. Cette idée a d’ailleurs été validée par Laurent Labit.