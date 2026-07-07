Antoine Dupont : La discussion à l'origine de sa participation aux Jeux Olympiques révélée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 29 ans, Antoine Dupont peut aujourd'hui se vanter d'être champion olympique. En effet, en 2024, à Paris, le Français avait remporté la médaille d'or avec l'équipe de France de rugby à 7. Le pari que s'était lancé le demi de mêlée du Stade Toulousain a donc été payant. Impliqué dans la venue de Dupont aux JO, Claude Onesta a raconté la discussion à propos de laquelle tout est parti.

A la suite de l'élimination du XV de France à la Coupe du monde de rugby 2023, Antoine Dupont avait décidé de se lancer un grand défi. Le demi de mêlée du Stade Toulousain avait alors mis les Bleus de Fabien Galthié de côté pendant quelques mois afin de rejoindre l'équipe de France de rugby à 7 avec l'objectif de remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques 2024. Dupont a ainsi changé de discipline et malgré cela, il a montré à quel point il était talentueux sur un terrain de rugby. Décisif dans le sacre olympique de l'équipe de France, le Toulousain a donc aujourd'hui une médaille d'or autour du cou.

« C’est les autres qui te poussent à le faire ou as-tu le besoin d’y aller ? » Nommé responsable de la performance sportive en France avant les Jeux Olympiques de Paris, Claude Onesta n'avait pas manqué d'échanger avec Antoine Dupont sur sa volonté de participer aux JO. Des discussions à propos desquelles l'ancien sélectionneur de l'équipe de France de handball a révélé au cours d'un entretien accordé à Midi Olympique Magazine : « Comme je traîne souvent au Stade toulousain, un jour, je dis à Ugo (Mola) : "Trouve-moi un quart d’heure avec Antoine, que je puisse juste lui poser deux ou trois questions pour savoir où il en est par rapport à ce projet." Antoine, c’est quelqu’un de facile dans la relation. On se voit et je lui dis : "C’est quoi ce projet ? C’est les autres qui te poussent à le faire ou as-tu le besoin d’y aller ? Parce que ce n’est pas pareil. Si tu le fais pour faire plaisir à tout le monde, je ne vais peut-être pas miser sur une aventure pas très solide" ».