XV de France : Fabien Galthié prépare une surprise, il s'est inspiré du Stade Toulousain !

Axel Cornic

Le XV de France a lancé son Nations Championship avec une courte défaite en terres néo-zélandaise, face aux All Blacks (34-32). Ça ne fait que commencer, puisque deux autres matchs attendent les hommes de Fabien Galthié face à l’Australie le 11, puis face au Japon le 18 juillet prochain.

On est passés tout près de l’exploit. Pour le premier match de son histoire au Championnat des Nations, le XV de France a failli faire tomber la Nouvelle-Zélande, chez elle. Ça ne s’est joué qu’à quelques détails, mais cette rencontre a tout de même été appréciée par les fans tricolores, qui veulent désormais voir la suite.

Jalibert et Ntamack ensemble face à l’Australie Et ce sera dès ce samedi, avec le XV de France qui ira à Brisbane pour affronter l’Australie, à un peu plus d’un an de la Coupe du monde 2027. Et à cette occasion, on pourrait bien voir Fabien Galthié tenter un gros coup ! Plusieurs sources assurent en effet que le sélectionneur français aurait l’intention de titulariser Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, normalement opposés au poste de numéro 10. Ce ne sera pas comme en 2021, lorsque le premier était positionné au centre. Cette fois, on devrait avoir le Toulousain au poste d’ouvreur et le Bordelo-bèglais qui devrait être aligné à l’arrière.