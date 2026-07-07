Rugby - Top 14 : L'UBB annonce une surprise avec LeBron James !

Axel Cornic

Considéré comme le seul pouvant rivaliser avec Michael Jordan pour le titre de meilleur basketteur de l’histoire, LeBron James a provoqué un énorme tremblement de terre. A 41 ans il a en effet annoncé son départ des Los Angeles Lakers, mais pas l’arrêt de sa carrière, ce qui a évidemment affolé toutes les franchises de la NBA.

Ou jouera LeBron James la saison prochaine ? En fin de contrat avec les Los Angeles Lakers, le King a décidé de ne pas poursuivre son aventure en Californie, sans toutefois dévoiler sa future franchise. Et évidemment, les débats font rage depuis quelques temps.

LeBron James quitte les Lakers Certains le voient rejoindre Stephen Curry aux Golden State Warriors pour une dernière danse, ou encore faire son retour aux Cleveland Cavaliers pour boucler la boucle. Son ancienne franchise du Miami Heat est également évoquée, où il pourrait former un duo infernal avec un Giánnis Antetokoúnmpo tout juste arrivé en provenance des Milwaukee Bucks. Mais une telle nouvelle dépasse largement les frontières du basket et c’est le cas en France et plus précisément dans ce qui est considéré comme le meilleur championnat de rugby de la planète, le Top 14.