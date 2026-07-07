Rugby - Top 14 : L'UBB annonce une surprise avec LeBron James !

Considéré comme le seul pouvant rivaliser avec Michael Jordan pour le titre de meilleur basketteur de l’histoire, LeBron James a provoqué un énorme tremblement de terre. A 41 ans il a en effet annoncé son départ des Los Angeles Lakers, mais pas l’arrêt de sa carrière, ce qui a évidemment affolé toutes les franchises de la NBA.
Ou jouera LeBron James la saison prochaine ? En fin de contrat avec les Los Angeles Lakers, le King a décidé de ne pas poursuivre son aventure en Californie, sans toutefois dévoiler sa future franchise. Et évidemment, les débats font rage depuis quelques temps.
LeBron James quitte les Lakers
Certains le voient rejoindre Stephen Curry aux Golden State Warriors pour une dernière danse, ou encore faire son retour aux Cleveland Cavaliers pour boucler la boucle. Son ancienne franchise du Miami Heat est également évoquée, où il pourrait former un duo infernal avec un Giánnis Antetokoúnmpo tout juste arrivé en provenance des Milwaukee Bucks. Mais une telle nouvelle dépasse largement les frontières du basket et c’est le cas en France et plus précisément dans ce qui est considéré comme le meilleur championnat de rugby de la planète, le Top 14.
« C’est officiel King James rejoint l’UBB et évoluera en Top14 ! »
Et ça semble inspirer l’UBB ! Via son compte Instagram, le club qui a cette saison réalisé un incroyable doublé en Champions Cup a en effet post une photo de LeBron James, revêtant son maillot. « On ne pouvait plus attendre alors on vous dévoile notre première recrue pour la saison prochaine » a écrit le club bordelo-bèglais, pour annoncer son recrutement de la saison 2026/2027. « C’est officiel King James rejoint l’UBB et évoluera en Top14 ! Rendez-vous demain pour découvrir nos autres recrues ». Une bonne blague, mais surtout un excellent coup de communication, puisque cette publication a cartonné sur les réseaux sociaux.