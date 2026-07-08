Damian Penaud : Mauvaise nouvelle au XV de France, le verdict est tombé !

Ce Championnat des Nations a fait bouger les choses, avec Fabien Galthié qui a pu compter sur pas mal de cadres, normalement laissés au repos à cette période de l’année. C’est le cas de Damian Penaud, qui a fait son grand retour après avoir raté tout le Tournoi des 6 Nations 2026.
Pour une fois, le XV de France n’est pas parti affronter les nations de l’hémisphère Sud avec des jeunes inexpérimentés. Grâce à un accord passé entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby, le sélectionneur Fabien Galthié a pu compter sur un effectif de très haut niveau. Et il ne s’est pas privé pour appeler les stars de l’UBB, qui n’ont pas disputé les phases finales du Top 14 cette saison.
Un retour compliqué pour Penaud
Ainsi, on a vu Damian Penaud retrouver les Bleus pour la première fois, depuis novembre 2025. Pour rappel, le meilleur marqueur de l’histoire du rugby français avait été laissé à la maison lors du dernier 6 Nations, ce qui n’avait pas manqué de faire parler. Mais on ne peut pas dire qu’il ait vraiment impressionné pour son retour, puisqu’il a été l’un des joueurs les plus décevants lors de la défaite en Nouvelle-Zélande (34-32). Il est d’ailleurs sorti à la mi-temps, avec certains observateurs qui ont tout de suite pensé à une sanction de la part de Fabien Galthié.
Saison terminée ?
Mais dès la conférence de presse d’après-match, le sélectionneur du XV de France a éteint toute polémique. « On a des ailiers qui sont forfaits, on a des trois-quarts polyvalents. Est-ce que la blessure de Damian Penaud est définitive ? On va voir » a expliqué Fabien Galthié. « Il a préféré arrêter car il sentait une tension au mollet avant de se déchirer, c’est ce qu’il nous a dit. On est 42 quand même, on a de quoi travailler ». Mais cette blessure devrait bel et bien être définitive, puisque Midi Olympique annonce un forfait de Damian Penaud pour les deux prochains matchs, face à l’Australie et au Japon.