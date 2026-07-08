Damian Penaud : Mauvaise nouvelle au XV de France, le verdict est tombé !

Axel Cornic

Ce Championnat des Nations a fait bouger les choses, avec Fabien Galthié qui a pu compter sur pas mal de cadres, normalement laissés au repos à cette période de l’année. C’est le cas de Damian Penaud, qui a fait son grand retour après avoir raté tout le Tournoi des 6 Nations 2026.

Pour une fois, le XV de France n’est pas parti affronter les nations de l’hémisphère Sud avec des jeunes inexpérimentés. Grâce à un accord passé entre la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby, le sélectionneur Fabien Galthié a pu compter sur un effectif de très haut niveau. Et il ne s’est pas privé pour appeler les stars de l’UBB, qui n’ont pas disputé les phases finales du Top 14 cette saison.

Un retour compliqué pour Penaud Ainsi, on a vu Damian Penaud retrouver les Bleus pour la première fois, depuis novembre 2025. Pour rappel, le meilleur marqueur de l’histoire du rugby français avait été laissé à la maison lors du dernier 6 Nations, ce qui n’avait pas manqué de faire parler. Mais on ne peut pas dire qu’il ait vraiment impressionné pour son retour, puisqu’il a été l’un des joueurs les plus décevants lors de la défaite en Nouvelle-Zélande (34-32). Il est d’ailleurs sorti à la mi-temps, avec certains observateurs qui ont tout de suite pensé à une sanction de la part de Fabien Galthié.