Tour de France 2026 : Forfait avec le XV de France, Antoine Dupont fait une apparition surprise !

Axel Cornic

Pour la première fois depuis 2017, on pensait revoir Antoine Dupont jouer les matchs estivaux avec le XV de France. Mais le demi de mêlée de 29 ans a finalement annoncé son forfait et ne devrait donc retrouver sa sélection qu’au mois de novembre prochain. Mais cela ne l’empêche pas de profiter du Tour de France 2026, qui est passé près de son village natal.

Avec le lancement du Nations Championship, les rencontres du mois de juillet ont pris une toute nouvelle importance. Ainsi, on a vu de plus en plus de stars être éligibles pour les trois rencontres du XV de France, qui a déjà affronté la Nouvelle-Zélande et doit désormais défier l’Australie et le Japon. Mais la plus importante de toutes manque à l’appel...

Dupont forfait pour le Nations Championship Il n’y aura en effet pas d’Antoine Dupont, qui comme huit autres finalistes du Top 14 devait rejoindre le XV de France pour la rencontre de ce samedi 11 juillet, contre l’Australie. « Une IRM réalisée ce matin, à la suite de douleurs ressenties depuis la demi-finale, a révélé une lésion au mollet » a annoncé le capitaine tricolore sur ses réseaux sociaux, avant le premier match contre les All Blacks. « C'est donc le cœur lourd que je dois renoncer à ma sélection. Je souhaite le meilleur au groupe pour cette tournée ».