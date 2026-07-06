L'UBB change d'avis pour les JO de 2028 : Le transfert de Louis Bielle-Biarrey relancé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Louis Bielle-Biarrey prêt à imiter Antoine Dupont ? Le capitaine du XV de France et étendard du rugby français avait participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à VII. Une expérience qui l'avait marqué et qu'il a conseillé à son jeune coéquipier chez les Bleus. Un sujet important qui a changé le cours de ses négociations avec l'UBB pour sa prolongation de contrat.

L'Union Bordeaux Bègles se trouve à un moment charnière de sa collaboration avec Louis Bielle-Biarrey. L'ailier de 23 ans a terminé sa formation du côté du club girondin et a effectué l'intégralité de sa jeune carrière professionnelle à Chaban-Delmas. Et maintenant ? Le contrat de celui qui est surnommé LBB expirera le 30 juin 2027, ouvrant la porte à de multiples rumeurs au sujet de son avenir. La question de Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 entre d'ailleurs en ligne de compte, le principal intéressé souhaitant suivre l'exemple de son capitaine avec le XV de France lors des Olympiades de 2024 avec la délégation française de rugby à VII : Antoine Dupont.

«Il me dit : "Si tu peux, fais-les, c'est vraiment génial» Pour L'Equipe, Louis Bielle-Biarrey a reconnu avoir été conforté de sa décision de se lancer dans une aventure olympique après avoir discuté avec Antoine Dupont. « Je n'ai pas eu de déclic particulier. Mais quand j'ai su qu'Antoine (Dupont) allait les faire en 2024, j'ai pensé : punaise, c'est cool, ça pourrait me plaire. J'ai vu aussi l'engouement autour du rugby à 7 aux Jeux de Paris avec cette première médaille d'or. Je me suis dit que ça pouvait être sympa à vivre. Il en garde un super souvenir. Il me dit : "Si tu peux, fais-les, c'est vraiment génial." Évidemment, quand tu es champion olympique comme lui, l'expérience est encore plus incroyable ! ».