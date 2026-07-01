NBA - Transfert avec Wembanyama ou Stephen Curry ? La décision de LeBron James qui risque de surprendre...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une histoire qui prend fin après une relation de huit années couronnées d'un titre de champion NBA dès la deuxième saison en 2020. Voilà comment résumer la collaboration entre LeBron James et les Los Angeles Lakers. A bientôt 42 ans, King James a décidé d'aller voir ailleurs et se dirigerait vers un dernier défi aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ou aux Golden State Warriors de Stephen Curry. La balance pourrait pencher d'un côté pour une raison familiale.

LeBron James a soufflé sa 41ème bougie le 30 décembre dernier. Le quadruple champion NBA, ayant remporté son dernier titre en 2020 dans la bulle d'Orlando en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, a annoncé son départ des Los Angeles Lakers mardi 30 juin. Ce n'est cependant pas encore le moment de raccrocher ses chaussures de basket et de profiter de sa retraite. King James est toujours animé par l'envie de voyager de parquet en parquet en NBA avec l'espoir d'éventuellement rafler un cinquième trophée Larry O'Brien.

«LeBron James a demandé à Rich Paul de contacter toutes les équipes de la ligue» « C'était vraiment un honneur de porter ce maillot tout en m'efforçant de perpétuer la grandeur et l'héritage de ceux qui m'ont précédé ! J'espère avoir fait la fierté de certains pendant mon passage ici », a rédigé LeBron James sur son compte X mardi dans la foulée du communiqué publié par les Los Angeles Lakers sur son départ. Où va-t-il se rendre à présent ? C'est la question qui agite la presse spécialisée. D'autant plus que le journaliste d'ESPN Dave McMenanin a assuré que son agent Rich Paul teste le marché et chaque franchise susceptible de lui faire une proposition lors de cette Free Agency. « LeBron James a demandé à Rich Paul de contacter toutes les équipes de la ligue qui souhaiteraient le recruter et de lui faire part des différentes options qui s'offrent à lui afin qu'il puisse prendre sa décision ».