NBA : LeBron James annonce la fin...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est terminé pour LeBron James... avec les Los Angeles Lakers ! En effet, alors que les rumeurs d'un départ à la retraite étaient persistantes, King James quitte seulement la franchise californienne après une aventure de huit saisons. A 41 ans, le quadruple champion NBA devrait s'engager en faveur des Golden State Warriors.

C'est la fin d'une ère. A la suite de son élimination vécue avec les Lakers en demi-finale de conférence Ouest des Play-Offs contre l'Oklahoma City Thunder (0-4) LeBron James révélait qu'il allait réfléchir de la suite de sa carrière avec sa famille et qu'une décision serait prise au terme de ce temps de réflexion. Ce mardi 30 juin, King James a mis un terme à une aventure de huit saisons au sein de la franchise de Los Angeles.

«Nous lui serons toujours reconnaissants pour ces huit années passées avec les Lakers» A bientôt 42 ans, LeBron James intègre la free-agency. Jeannie Buss, propriétaire majoritaire des Los Angeles Lakers, a tenu à lui rédiger quelques mots pour le remercier de tout ce qu'il a apporté aux Angelinos pendant près d'une décennie dont le titre de champion NBA dans la bulle d'Orlando en 2020 lors de la crise sanitaire liée au Covid-19. « LeBron James est l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Nous lui serons toujours reconnaissants pour ces huit années passées avec les Lakers, notamment pour le titre qu'il nous a permis de remporter en 2020 dans les circonstances les plus difficiles qui soient, ainsi que pour les innombrables records qu'il a battus sous les couleurs violet et or. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour l'avenir, tant sur le terrain qu'en dehors. Il restera à jamais un membre cher à la famille des Lakers ».