NBA : LeBron James annonce la fin...

C'est terminé pour LeBron James... avec les Los Angeles Lakers ! En effet, alors que les rumeurs d'un départ à la retraite étaient persistantes, King James quitte seulement la franchise californienne après une aventure de huit saisons. A 41 ans, le quadruple champion NBA devrait s'engager en faveur des Golden State Warriors.
C'est la fin d'une ère. A la suite de son élimination vécue avec les Lakers en demi-finale de conférence Ouest des Play-Offs contre l'Oklahoma City Thunder (0-4) LeBron James révélait qu'il allait réfléchir de la suite de sa carrière avec sa famille et qu'une décision serait prise au terme de ce temps de réflexion. Ce mardi 30 juin, King James a mis un terme à une aventure de huit saisons au sein de la franchise de Los Angeles.
«Nous lui serons toujours reconnaissants pour ces huit années passées avec les Lakers»
A bientôt 42 ans, LeBron James intègre la free-agency. Jeannie Buss, propriétaire majoritaire des Los Angeles Lakers, a tenu à lui rédiger quelques mots pour le remercier de tout ce qu'il a apporté aux Angelinos pendant près d'une décennie dont le titre de champion NBA dans la bulle d'Orlando en 2020 lors de la crise sanitaire liée au Covid-19.
« LeBron James est l'un des plus grands sportifs de l'histoire. Nous lui serons toujours reconnaissants pour ces huit années passées avec les Lakers, notamment pour le titre qu'il nous a permis de remporter en 2020 dans les circonstances les plus difficiles qui soient, ainsi que pour les innombrables records qu'il a battus sous les couleurs violet et or. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour l'avenir, tant sur le terrain qu'en dehors. Il restera à jamais un membre cher à la famille des Lakers ».
«C'était vraiment un honneur de porter ce maillot»
LeBron James a réagi sur son compte X à ces mots de la part de Jeanie Buss qui l'ont touché. « Non, c'est moi qui vous remercie ! C'était vraiment un honneur de porter ce maillot tout en m'efforçant de perpétuer la grandeur et l'héritage de ceux qui m'ont précédé ! J'espère avoir fait la fierté de certains pendant mon passage ici ». Dans les prochaines heures, LeBron James devrait s'offrir un ultime défi avec Stephen Curry chez les Golden State Warriors.