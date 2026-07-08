Transfert en NBA : «Il sait ce qu’il va faire», ce journaliste balance sur LeBron James !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Maintenant que son départ des Los Angeles Lakers est acté, la grande question est de savoir quelle sera la prochaine équipe de LeBron James. Une course à trois semble se profiler, mais selon le journaliste Brian Windhorst, il sait déjà ce qu’il compte, bien qu’il ne l’ait communiqué à personne pour le moment, même à ses proches.

S’il a décidé de quitter les Los Angeles Lakers à la fin de son contrat huit ans après son arrivée, LeBron James n’a pas l’intention de mettre un terme à sa carrière pour autant. À 41 ans, le King entend continuer à jouer en NBA la saison prochaine, mais où ? Le feuilleton bat encore son plein, même si certaines équipes se distinguent au fur et à mesure que les jours passent bien que, selon Brian Windhorst, il a déjà une petite idée de sa prochaine destination.

« Il sait ce qu’il va faire » « Oui, absolument, il sait ce qu’il va faire », a assuré le journaliste d’ESPN dans l’émission 5 Good Minutes with Windy. « Je parle tous les jours avec des personnes très proches de LeBron, qui passent du temps avec lui, et il ne leur dit rien. » Brian Windhorst a précisé que les « vibes pointaient vers les Cavs ». Ce qui serait un nouveau retour aux sources pour LeBron James, originaire d’Akron, dans l’Ohio. Drafté par les Cleveland Cavaliers en 2003, il avait pris la direction du Miami Heat en 2010, avant de revenir quatre ans plus tard et de remporter le premier titre de l’histoire de la franchise en 2016.