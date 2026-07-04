Geste violent en NBA : «Ses bras étaient complètement bloqués», il balance cash pour défendre Wembanyama !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lors des play-offs, Victor Wembanyama s’était retrouvé embourbé dans une sacrée polémique après avoir assené un violent coup de coude à Naz Reid (Timberwolves du Minesota). Quelques semaines plus tard, l’ancien intérieur John Salley est revenu sur ce sujet, affirmant que le génie français n’avait en fin de compte rien à se reprocher sur ce geste.

Ayant réalisé une très bonne campagne de play-offs, Victor Wembanyama n’a toutefois pas pu échapper à certaines critiques. Et pour cause, lors des demie-finales de la conférence Ouest face aux Timberwolves du Minesota, le Français avait été exclu après avoir assené un violent coup de coude à Naz Reid. Un geste qui avait valu des reproches à « Wemby ». Et si désormais, certains observateurs considèrent Wembanyama comme un joueur capable de la jouer « au vice », ce n’est pas le cas de John Salley, qui considère des semaines plus tard que cette action était légitime.

« Ses bras étaient complètement bloqués contre son corps » « On parle de jeu dangereux, mais je les ai vus lui tenir les bras sur la dernière action. Ils le retenaient comme s’ils allaient danser avec lui. Ses bras étaient complètement bloqués contre son corps. On faisait la même chose à Shaquille O’Neal. Il encaissait parce qu’il était immense et très fort, jusqu’au jour où il en a eu assez », a ainsi indiqué l’ancien joueur des Pistons de Détroit dans des propos rapportés par Parlons Basket.