Geste violent en NBA : «Ses bras étaient complètement bloqués», il balance cash pour défendre Wembanyama !

Lors des play-offs, Victor Wembanyama s’était retrouvé embourbé dans une sacrée polémique après avoir assené un violent coup de coude à Naz Reid (Timberwolves du Minesota). Quelques semaines plus tard, l’ancien intérieur John Salley est revenu sur ce sujet, affirmant que le génie français n’avait en fin de compte rien à se reprocher sur ce geste.
Ayant réalisé une très bonne campagne de play-offs, Victor Wembanyama n’a toutefois pas pu échapper à certaines critiques. Et pour cause, lors des demie-finales de la conférence Ouest face aux Timberwolves du Minesota, le Français avait été exclu après avoir assené un violent coup de coude à Naz Reid. Un geste qui avait valu des reproches à « Wemby ». Et si désormais, certains observateurs considèrent Wembanyama comme un joueur capable de la jouer « au vice », ce n’est pas le cas de John Salley, qui considère des semaines plus tard que cette action était légitime.
« Ses bras étaient complètement bloqués contre son corps »
« On parle de jeu dangereux, mais je les ai vus lui tenir les bras sur la dernière action. Ils le retenaient comme s’ils allaient danser avec lui. Ses bras étaient complètement bloqués contre son corps. On faisait la même chose à Shaquille O’Neal. Il encaissait parce qu’il était immense et très fort, jusqu’au jour où il en a eu assez », a ainsi indiqué l’ancien joueur des Pistons de Détroit dans des propos rapportés par Parlons Basket.
« Je ne pense pas que Victor soit un joueur dirty »
« Avec le roi viennent de grandes responsabilités. Il doit apprendre à utiliser ses coudes pour protéger son espace. Il n’a pas besoin de les envoyer volontairement, mais s’il tourne sur lui-même et que quelqu’un est sur son chemin, il va forcément être touché. Ce n’est pas du jeu dangereux. Je ne pense pas que Victor soit un joueur dirty, je pense simplement que ses adversaires doivent respecter ses coudes », conclut John Salley à propos de Victor Wembanyama.