«Tu te loupes, tu sors» : Fabien Galthié fixe ses règles, un joueur du XV de France valide la méthode

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si certains joueurs faisaient avant l’impasse sur ces tournées dans l’hémisphère sud, Fabien Galthié peut se satisfaire d’avoir un groupe compétitif pour le premier Championnat des Nations, et les matches face à la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon. Peato Mauvaka s’est prononcé sur le sujet.

Après la courte défaite face à la Nouvelle-Zélande (34-32) le week-end dernier, le XV de France affronte l’Australie ce samedi matin (9h40, heure française), à Brisbane. Pour cette tournée dans l’hémisphère sud, et les débuts du Championnat des Nations, Fabien Galthié peut compter sur un groupe compétitif, ce qui n’a pas toujours été le cas à ce moment de l’année. Peato Mauvaka a une explication.

« On sait maintenant que personne n’est installé » « L’envie de représenter ton pays, elle est toujours là. C’est une fierté de porter le maillot bleu. Maintenant, il y a aussi la Coupe du monde l’an prochain. C’est le genre d’événement que personne ne veut manquer. Et aujourd’hui, on se rend compte que les leaders de ce groupe, ce sont ceux qui faisaient les tournées il y a deux ou trois ans. Tout le monde a envie de garder sa place et quand tu vois la concurrence arriver, tu peux prendre peur. On sait maintenant que personne n’est installé. Il y a eu quelques exemples. On peut vite se retrouver en sursis », remarque le joueur du Stade Toulousain, conscient que chaque erreur peut être fatale.