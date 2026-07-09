Antoine Dupont le motive pour les JO 2028, mais Louis Bielle-Biarrey évoque une contrainte !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Médaillé d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont a donné des idées à Louis Bielle-Biarrey, qui s’imagine lui aussi participer à l’événement prévu dans deux ans à Los Angeles. Mais l’international français le sait, un tel projet nécessite une «véritable préparation spécifique ».

S’il n’a pas réussi à remporter la Coupe du monde avec le XV de France jusqu’à présent, Antoine Dupont peut se targuer d’avoir décroché une médaille d’or avec les Bleus du rugby à 7 lors des Jeux olympiques de Paris 2024. « Ça a été une aventure humaine, ça m’a apporté de l’expérience, même si c’est un sport différent. J’ai pu vivre une autre compétition à domicile incroyable. Une médaille d’or, ça change une vie. Cette médaille d’or nous unira pour toujours », s’était enflammé le Français quelques mois plus tard. Cette aventure concluante donne aujourd’hui des idées à Louis Bielle-Biarrey.

« Quand je l’ai vu vivre ça, je me suis dit : pourquoi pas ? » « Antoine m’a parlé de son expérience à VII et il l’a vraiment adorée. Quand je l’ai vu vivre ça, je me suis dit : pourquoi pas ? Ça a l’air d’être une aventure incroyable, a reconnu LBB, dans un entretien accordé à Midi Olympique. Après, rien n’est décidé. Mais si un jour l’opportunité se présente, je pense que participer aux Jeux olympiques représente quelque chose d’exceptionnel pour n’importe quel sportif. Ce sont des moments uniques, mais aussi une vraie remise en question. »