XV de France - Le grand moment d’émotion pour ce joueur des Bleus : «Ça va être exceptionnel»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir connu sa première sélection officielle avec le XV de France en jouant face à la Nouvelle-Zélande le week-end dernier, Tom Staniforth pourrait connaître une journée très particulière ce samedi à Brisbane en affrontant l’Australie, son pays d’origine. Interrogé avant la rencontre, le Castrais partage sa joie.

C’est un rendez-vous très particulier qui attend Tom Staniforth ce samedi à Brisbane. L’Australien, arrivé en 2020 du côté du Castres olympique, devrait disputer cette deuxième journée du Championnat des Nations… sous le maillot du XV de France ! Convoqué une première fois par Fabien Galthié à l’occasion du Tournoi des Six Nations, le deuxième ligne a fait ses débuts officiels sous le maillot bleu le week-end dernier contre la Nouvelle-Zélande et devrait enchaîner dans son pays d’origine.

« C'est incroyable d'avoir eu cette chance » « Si je joue, ça va être une journée exceptionnelle, un moment incroyable, a déclaré Tom Staniforth, dans des propos rapportés par L’Équipe. Je vais surtout avoir une deuxième opportunité de jouer en équipe de France et chaque test-match, c'est trop cool ! C'est pour ça que je suis reconnaissant. Nous trois (il inclut Moses Alo-Emile et Emmanuel Meafou, autres Australiens d'origine qui vont jouer samedi pour les Bleus), on a eu l'opportunité de jouer en France, d'habiter en France, de vivre une meilleure vie, de jouer dans des stades pleins chaque week-end. C'est incroyable d'avoir eu cette chance et des clubs du Top 14 qui ont cru en nous. »