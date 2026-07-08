XV de France - Le grand moment d’émotion pour ce joueur des Bleus : «Ça va être exceptionnel»

Après avoir connu sa première sélection officielle avec le XV de France en jouant face à la Nouvelle-Zélande le week-end dernier, Tom Staniforth pourrait connaître une journée très particulière ce samedi à Brisbane en affrontant l’Australie, son pays d’origine. Interrogé avant la rencontre, le Castrais partage sa joie.
C’est un rendez-vous très particulier qui attend Tom Staniforth ce samedi à Brisbane. L’Australien, arrivé en 2020 du côté du Castres olympique, devrait disputer cette deuxième journée du Championnat des Nations… sous le maillot du XV de France ! Convoqué une première fois par Fabien Galthié à l’occasion du Tournoi des Six Nations, le deuxième ligne a fait ses débuts officiels sous le maillot bleu le week-end dernier contre la Nouvelle-Zélande et devrait enchaîner dans son pays d’origine.
« C'est incroyable d'avoir eu cette chance »
« Si je joue, ça va être une journée exceptionnelle, un moment incroyable, a déclaré Tom Staniforth, dans des propos rapportés par L’Équipe. Je vais surtout avoir une deuxième opportunité de jouer en équipe de France et chaque test-match, c'est trop cool ! C'est pour ça que je suis reconnaissant. Nous trois (il inclut Moses Alo-Emile et Emmanuel Meafou, autres Australiens d'origine qui vont jouer samedi pour les Bleus), on a eu l'opportunité de jouer en France, d'habiter en France, de vivre une meilleure vie, de jouer dans des stades pleins chaque week-end. C'est incroyable d'avoir eu cette chance et des clubs du Top 14 qui ont cru en nous. »
« Être Français, c’est un cadeau tombé du ciel »
Avant de connaître sa première cap face aux All Blacks le week-end dernier, Tom Staniforth avait justifié son envie de jouer pour le XV de France. « L’idée a grandi petit à petit. En fait, je pensais que ce n’était pas vraiment possible, vu le niveau des joueurs déjà présents en équipe de France. C’était un rêve, mais j’essayais d’être réaliste aussi. Il y a beaucoup de joueurs très forts qui portent ce maillot. J’ai toujours essayé de donner le meilleur pour Castres, avec cet objectif en tête. Sans vraiment y croire. Puis, un jour, on m’a appelé et voilà », avait-il expliqué, ajoutant : « Être Français, c’est un cadeau tombé du ciel. Je suis capable de prendre le meilleur de chacun des deux pays, des deux cultures et d’en profiter. C’est une vraie chance. C’est aussi une part de notre histoire, à moi, à ma femme et à mes enfants, de pouvoir vivre un peu des deux côtés. Pour moi, ce n’est pas un problème, au contraire. C’est une richesse. Et je n’ai pas à choisir. »