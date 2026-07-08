Cristiano Ronaldo inspire un joueur du XV de France !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 41 ans, Cristiano Ronaldo fait preuve d’une longévité exceptionnelle. Le poids des années ne semble pas forcément peser sur le Portugais, qui était titulaire avec sa sélection à la Coupe du monde. Forcément, un tel exemple inspire de nombreux fans et pas seulement dans le monde du football. En effet, Cristiano Ronaldo dépasse les frontières de son sport puisque même dans le rugby, on est admiratif de CR7 à l’image de Fabien Brau-Boirie, joueur de Pau et du XV de France.

Récompensé de sa belle saison avec Pau, Fabien Brau-Boirie fait actuellement partie du groupe du XV de France appelé par Fabien Galthié pour disputer le Championnat des nations. Auteur d’une bonne performance contre la Nouvelle-Zélande, on pourrait le revoir face à l’Australie ou le Japon. Le joueur de 20 ans s’est d’ailleurs confié, faisant quelques révélations à son sujet, dans un entretien accordé à L’Equipe. L’occasion notamment pour Brau-Boirie de faire part de ses passions en dehors du rugby, lui qui est notamment admiratif d’un certain Cristiano Ronaldo.

« Au foot, je suis très Cristiano Ronaldo » « Découvrir d'autres choses, c'est important pour avoir un équilibre avec le rugby, qui prend beaucoup de place. Je suis très, très sport. J'aime bien jouer au padel, même si je ne dois pas trop en pratiquer car c'est assez physique. Je joue un peu au golf aussi, je ne suis pas très bon mais j'essaie de prendre un petit niveau pour me faire plaisir dans le futur. Je suis un gros consommateur de sport. Je vis ça dans les stades ou je regarde pas mal à la télé. Je vais voir Pau au foot, l'Élan Béarnais en basket qui a fait une super saison. La Coupe du monde de foot ? Avec les décalages horaires, c'est compliqué (rires). Il y a des sportifs qui m'inspirent, je les trouve fascinants. Au foot, je suis très Cristiano Ronaldo. Bon là, il vient de se faire éliminer de la Coupe du monde, je suis dégoûté... Son travail, son investissement depuis tout jeune pour rester aussi longtemps au haut niveau, je trouve ça incroyable », a ainsi confié Fabien Brau-Boirie.