Tour de France 2026 : Antoine Dupont annonce un coup de pub sur Instagram !

Axel Cornic

Absent du voyage du XV de France dans l’hemisphere sud pour le lancement du Nations Championship, Antoine Dupont est officiellement en vacances en attendant la reprise du Top 14. Le demi de mêlée en a ainsi profité pour assister à la 5e étape du Tour de France 2026 entre Lannemezan et Pau, passant à côté de son village Castelnau-Magnoac.

Tout le monde rêvait de le voir avec le XV de France. Après une saison riche en rebondissements, en blessures ainsi qu’en polémiques, Antoine Dupont avait rendez-vous avec la sélection pour le Nations Championship, la toute nouvelle compétition de World Rugby. Mais il a finalement dû déclarer forfait à cause d’une lésion au mollet, laissant sa place à Paul Graou.

Antoine Dupont sur le Tour de France Cette nouvelle a évidemment beaucoup fait réagir, surtout parce que les nombreuses absences du demi de mêlée avec son club du Stade Toulousain avaient déjà soulevé quelques polémiques. Ses différentes apparitions médiatiques comme celle sur le tapis rouge du Festival de Cannes, ont en effet poussé certains à penser qu’Antoine Dupont avait peut-être la tête ailleurs et n’était plus concentré sur son rugby. Son idylle avec l’ancienne Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere, n’a fait qu’alimenter encore plus les spéculations.