Antoine Dupont aux Jeux Olympiques : Fabien Galthié n’a pas vraiment apprécié !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2024, Antoine Dupont avait décidé de rejoindre l’équipe de France de rugby à 7 avec l’objectif de participer aux Jeux Olympiques. Reparti avec la médaille d’or autour du cou, le demi de mêlée du Stade Toulousain a régalé tout un pays. Mais voilà que chez Fabien Galthié, on n’était pas forcément le plus heureux de cette participation de Dupont aux JO.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de rugby à 15 du monde, Antoine Dupont a démontré en 2024 toutes ses qualités en rugby à 7. En effet, le demi de mêlée avait décidé de se lancer dans cette discipline avec les Jeux Olympiques en ligne de mire. Si Dupont a dû se faire à de nouveaux codes, ça a été une réussite puisqu’il a été décrocher la médaille d’or avec les Bleus. Mais voilà que pour participer aux JO, le Toulousain avait mis de côté le XV de France pendant quelques mois et forcément, ça n’a pas forcément ravi Fabien Galthié qui a dû faire sans son numéro 9 et capitaine.

« Le plus grand fan de la présence d’Antoine aux JO, ce n’était pas Fabien Galthié » Nommé responsable de la performance sportive en France avant les Jeux Olympiques de Paris, Claude Onesta a été impliqué dans la participation d’Antoine Dupont à cet évènement avec l’équipe de France de rugby à 7. C’est alors que dans un entretien accordé à Midi Olympique Magazine, il a expliqué à quel point Fabien Galthié n’était pas le plus heureux de faire sans Antoine Dupont avec le XV de France : « Les Jeux resteront toujours, pour le rugby, un moment de mise en lumière. Qu’est-ce qu’on en fait ? La problématique est partout, aussi sur la préparation de l’équipe de France. Le plus grand fan de la présence d’Antoine aux JO, ce n’était pas Fabien Galthié. Parce que chacun y voit ses contraintes. Quand tu te dis « Je ne l’aurai pas pendant le Tournoi des VI Nations », alors que tu es censé reconstruire l’équipe parce que tu viens de perdre la Coupe du monde… Ton joueur essentiel n’est pas là ».