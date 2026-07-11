XV de France - «J'attendais avec impatience son appel» : Romain Ntamack savoure son retour après son absence au Tournoi des 6 Nations

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une semaine après sa défaite face à la Nouvelle-Zélande, le XV de France a obtenu sa première victoire du Championnat des nations en battant l’Australie (42-26) ce samedi. Une rencontre qui marquait le grand retour de Romain Ntamack, blessé lors du dernier Tournoi des 6 Nations remporté par les Bleus et qui attendait ce moment avec impatience.

Dominé et malmené lors de la première période, le XV de France a renversé la rencontre en seconde mi-temps pour s’imposer face à l’Australie (42-26) ce samedi. La première victoire des Bleus dans ce Championnat des nations, eux qui s’étaient inclinés de justesse contre la Nouvelle-Zélande (32-34) la semaine dernière.

« C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté » « C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de fierté », a réagi Romain Ntamack, dans des propos relayés par L’Equipe. « Ce n'était pas passé loin la semaine dernière. Le groupe avait à coeur de faire une grosse performance. On savait que ça allait être compliqué face à une équipe d'Australie qui est très joueuse, très solide, très mobile. Ça a été compliqué en première mi-temps mais je pense que le plan de jeu a été respecté parfaitement. On a continué en deuxième mi-temps à avoir le même état d'esprit, en gommant les petites erreurs qui ont été les nôtres en première mi-temps. Après, ça a déroulé. Quand les matches se passent comme ça, quand la semaine se passe aussi bien, c'est vrai que de valider ça par une victoire, c'est toujours plaisant. »