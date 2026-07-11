XV de France - Un nouveau contrat pour Fabien Galthié : La FFR pose une condition !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le contrat de Fabien Galthié à la tête du XV de France expirera en juin 2028 soit quelques mois seulement après la Coupe du monde 2027 en Australie. C'est seulement au terme de cette compétition que les parties concernées vont statuer sur une éventuelle continuité ensemble. Les options sont multiples en cas de départ de Galthié, mais un évènement particulier pourrait permettre à la FFR de le prolonger. Explications.

Après une carrière internationale de 12 ans en tant que joueur, Fabien Galthié prenait sa retraite en 2003. Il n'aura fallu attendre qu'un an pour le voir enclencher sa reconversion au poste d'entraîneur. Quatre saisons au Stade Français, quatre nouvelles au Montpellier HR et une au Rugby club toulonnais. Dès lors, les retrouvailles avec le XV de France ont eu lieu d'abord dans un rôle d'adjoint avant d'en devenir le sélectionneur en 2019. Sept ans plus tard, Galthié est toujours là avec trois titres remportés au Tournoi des 6 nations mais un échec à la Coupe du monde 2023 à domicile en quart de finale face à l'Afrique du sud (28-29).

Yannick Bru ou Ugo Mola pour éventuellement remplacer Galthié ? A un peu plus d'un an de la prochaine Coupe du monde en Australie, Fabien Galthié se trouve ce samedi sur le territoire australien pour la 2ème journée du Championnat des nations. Une tournée estivale avec quelques cadres premiums habituels du XV de France dont Romain Ntamack, Matthieu Jalibert ou encore Maxime Lucu. Le Midi Olympique explique qu'en parallèle, la question de la succession du sélectionneur des Bleus fait partie de la réflexion de la Fédération française de rugby à l'instant T. Bien qu'aucune décision ne sera prise avant la fin du Mondial, le contrat du coach courant jusqu'en juin 2028 avec la sélection, les candidatures sont déjà multiples : Ugo Mola, Yannick Bru ou encore Sébastien Piqueronies. Coach du Stade toulousain, Mola avait tenu le discours suivant à L'Equipe en septembre dernier. « Je n'ai jamais fait de plan de carrière. J'ai un contrat. D'ailleurs, sa durée n'a jamais été communiquée et je n'ai jamais vu passer la bonne échéance dans les médias. J'ai envie d'aller au bout de cette génération, mais aussi de préparer la suivante. L'équipe de France ? Il n'y a pas de sujet. Le sélectionneur (Fabien Galthié) est sous contrat au moins jusqu'à la Coupe du monde en Australie (2027). Je suis très heureux au Stade Toulousain. Mon quotidien et nos projets pour demain m'épanouissent ».