NBA - «Je suis là pour rester» : Victor Wembanyama renonce à un joli pactole, l'aventure continue aux San Antonio Spurs !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au bout de trois ans de collaboration, les San Antonio Spurs sont parvenus à revenir en Play-Offs et à se hisser jusqu'au stade des Finales NBA. En parallèle, Victor Wembanyama a été élu meilleur rookie de l'année puis défenseur de l'année. Un mariage qui fonctionne et qui va continuer au vu du nouveau contrat de cinq ans signé par le pivot français qui a fait une concession financière de plusieurs dizaines de millions d'euros.

A l'automne 2023, Victor Wembanyama débutait sa carrière NBA chez les San Antonio Spurs doté de l'étiquette de numéro un de la draft. Quelques mois plus tard, sans surprise, le pivot français de 2m24 était élu rookie de l'année. Depuis, l'influence de Wemby au sein de la franchise texane n'a fait que grandir tant sur le parquet avec la distinction de meilleur défenseur de l'année cette saison, qu'en dehors avec la création du groupe de supporters des Spurs Jackals.

Entre Wembanyama et les Spurs, ça ne fait que commencer Pour la première fois depuis 2014, les San Antonio Spurs ont atteint les finales NBA cette année, au terme de la troisième saison de Wemby avec le roster. De quoi permettre au front office des Spurs de blinder sa pépite. Dans la nuit de vendredi à samedi, la prolongation de contrat à 220M€ sur cinq ans a été rendue officielle par les Spurs avec la possibilité de faire grimper ces revenus à 263M€ en cas d'un trophée individuel glané tel que le MVP ou le Defensive Player of the Year. Dans ce contrat de cinq ans, une dernière année optionnelle aurait été incluse selon le journaliste Shams Charania d'ESPN.