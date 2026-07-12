Un joueur du XV de France réalise son rêve, il finit en larmes !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le XV de France a fait le job. Certes, le Championnat des nations n'avait pas débuté de la meilleure des façons pour les hommes de Fabien Galthié défaits par la Nouvelle-Zélande la semaine dernière. mais finalement, tout est entré dans l'ordre face à l'Australie samedi matin. Un moment unique pour Aaron Grandidier- Nkanang qui n'a pas su contenir ses larmes après sa première apparition sous le maillot des Bleus.

A Brisbane, dans le cadre de la 2ème journée du Championnat des nations face à l'Australie, le XV de France a su retrouver goût à la victoire après une entrée en lice manquée contre la Nouvelle-Zélande la semaine dernière (32-34). Une victoire 42-21 qui fait du bien au groupe de Fabien Galthié pour la suite de la compétition avec comme objectif une finale à Twickenham à l'automne prochain, c'est le souhait du président de la Fédération française de rugby Florian Grill comme l'a révélé le Midi Olympique ces derniers jours.

«Je n’ai pas les mots, les émotions commencent à arriver» Aaron Grandidier-Nkanang, du haut de ses 26 ans, a participé à cette victoire du XV de France qui ont su prendre le meilleur sur les Wallabies sur leurs terres. Le natif de Londres a porté le maillot des Bleus à XV, pour la première fois de sa carrière. L'ailier a d'ailleurs inscrit un doublé, à savoir deux essais sur le sol australien. De quoi forcément lui faire vivre une succession d'émotions fortes au micro de TF1, diffuseur de la rencontre, au coup de sifflet final. C'est simple, Aaron Grandidier-Nkanang a vécu un rêve éveillé en Océanie. « Je n’ai pas les mots, les émotions commencent à arriver. C’est un rêve qui se concrétise ».