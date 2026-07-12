F1 - Red Bull prépare le départ de Max Verstappen : L'identité de son successeur a fuité !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le championnat du monde de Formule 1 2026 pourrait sonner le glas d'une décennie d'aventures de Max Verstappen chez Red Bull. En effet, le Néerlandais aux quatre couronnes mondiales est susceptible d'activer la clause de son contrat pour changer d'écurie. Du côté de Red Bull, le projet post-Verstappen semble doucement se dessiner.

Et si Max Verstappen tournait le dos à Red Bull en fin de saison soit 10 ans après son arrivée ? Le quadruple champion du monde dispose d'une clause dans son contrat courant jusqu'en juin 2028 avec l'écurie autrichienne qu'il peut lever afin d'aller voir ailleurs si tel est son souhait. Et il semblerait que la possibilité de relever le challenge de McLaren soit de plus en plus attrayante dans son esprit.

Direction McLaren pour Verstappen ? Pour une arrivée de Max Verstappen, il faudra bien un sacrifié chez McLaren. Et le malheureux pourrait être Oscar Piastri. Ce sont les bruits de couloir de ces derniers temps, mais ce sont des rumeurs totalement infondées selon Mark Webber, ex-pilote de Formule 1 et agent de Piastri. « Oscar est sous contrat avec McLaren pour encore longtemps. Dire qu'il cherche à partir est complètement absurde. Beaucoup de choses totalement fictives ont été écrites à son sujet, ainsi qu'à propos d'autres équipes. McLaren a répété à plusieurs reprises qu'elle souhaitait le conserver sur le long terme, et Oscar est totalement concentré sur cet objectif », a assuré Webber par le biais d'un discours rapporté par Auto Journal.