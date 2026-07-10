F1 - Max Verstappen : La réunion en privé qui risque de faire parler !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen ne cesse d’alimenter les rumeurs en F1. Le pilote de 28 ans dispose d’une clause de sortie pour quitter Red Bull si jamais ses résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Le clan du quadruple champion du monde a d’ailleurs eu une réunion susceptible de faire du bruit lors des prochains jours.

Max Verstappen est au coeur de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois maintenant. L’avenir du Néerlandais ne cesse faire parler. Le quadruple champion du monde n’est pas encore certain de rester chez Red Bull, malgré un contrat jusqu’en 2028. Le pilote de 28 ans dispose d’ailleurs d’une clause de sortie activable sous certaines conditions qui lui permettrait de quitter l’écurie autrichienne. Et une récente réunion entre son père Jos, son agent Raymond Vermeulen et l’ancien conseiller de Red Bull Helmut Marko après le Grand Prix de Grande-Bretagne n’a pas fini de faire jaser.

«Il n’y a toujours aucune clarification» « Ce qui a été discuté lors de cette réunion n’est pas connu. L’avenir de Verstappen en Formule 1 fait l’objet d’une énorme attention, mais, sur ce point également, il n’y a toujours aucune clarification » a d’ailleurs expliqué le journaliste du Telegraaf Erik van Haren dans des propos rapportés par NextGen-Auto.