F1 - Max Verstappen : La réunion en privé qui risque de faire parler !

L’avenir de Max Verstappen ne cesse d’alimenter les rumeurs en F1. Le pilote de 28 ans dispose d’une clause de sortie pour quitter Red Bull si jamais ses résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Le clan du quadruple champion du monde a d’ailleurs eu une réunion susceptible de faire du bruit lors des prochains jours.
Max Verstappen est au coeur de nombreuses rumeurs depuis plusieurs mois maintenant. L’avenir du Néerlandais ne cesse faire parler. Le quadruple champion du monde n’est pas encore certain de rester chez Red Bull, malgré un contrat jusqu’en 2028. Le pilote de 28 ans dispose d’ailleurs d’une clause de sortie activable sous certaines conditions qui lui permettrait de quitter l’écurie autrichienne. Et une récente réunion entre son père Jos, son agent Raymond Vermeulen et l’ancien conseiller de Red Bull Helmut Marko après le Grand Prix de Grande-Bretagne n’a pas fini de faire jaser.
«Il n’y a toujours aucune clarification»
« Ce qui a été discuté lors de cette réunion n’est pas connu. L’avenir de Verstappen en Formule 1 fait l’objet d’une énorme attention, mais, sur ce point également, il n’y a toujours aucune clarification » a d’ailleurs expliqué le journaliste du Telegraaf Erik van Haren dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
Quel avenir pour Verstappen en F1 ?
Reste maintenant à voir ce qu’il découlera de ce fameux entretien entre le clan Max Verstappen et Helmut Marko. Ce dernier n’officie plus chez Red Bull, mais continue de garder une certaine influence dans le monde de la F1. Une telle réunion pourrait avoir pour but d’essayer de convaincre le Néerlandais de poursuivre l’aventure au sein de l’écurie autrichienne, à l’heure où il est évoqué du côté de chez McLaren et Mercedes. Max Verstappen pourrait aussi envisager de quitter complètement la discipline pour se tourner vers d'autres horizons du sport automobile. Affaire à suivre...