XV de France - «Il y a toujours des arrangements» : L’accusation de Fabien Galthié en plein Championnat des nations !

Pierrick Levallet

Après une défaite contre la Nouvelle-Zélande, le XV de France s’est relancé lors de la seconde journée du Championnat des nations avec une victoire contre l’Australie ce samedi (42-26). Mais ce succès n’a pas empêché Fabien Galthié de noter un problème avec cette compétition au sujet de la programmation des rencontres.

Le XV de France s’est relancé dans ce Championnat des nations après sa défaite en Nouvelle-Zélande. Les Bleus se sont imposés ce samedi sur la pelouse de l’Australie (42-26), notamment grâce à une très belle seconde période. Mais malgré ce succès, Fabien Galthié n’a pas pu s’empêcher de souligner un problème avec la compétition concernant la programmation des rencontres. Le sélectionneur français ne comprend pas par exemple pourquoi l’Irlande a pu jouer le Japon en Australie, alors que ses hommes ont et vont jouer chacune de leurs rencontres sur les terres de leurs adversaires. Il s’est d’ailleurs permis de lâcher une petite accusation dans le même temps.

«C’est le seul bémol dans cette compétition» « Le seul bémol dans cette compétition, c’est pourquoi l’Irlande joue le Japon ici [à Newcastle en Australie]. Nous, on aura joué les Néo-Zélandais chez eux, les Australiens chez eux et les Japonais chez eux. Dans le rugby, il y a toujours des arrangements. Je ne comprends pas pourquoi les Fidji ne jouent pas chez eux » a lancé Fabien Galthié dans des propos rapportés par Sud-Ouest et Quinze Mondial.