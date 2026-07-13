«La meilleure équipe du Monde», le XV de France fait sensation en Australie !

Amadou Diawara

Battu par la Nouvelle-Zélande lors de la première journée du Championnat des nations, le XV de France a renoué avec la victoire face à l'Australie. En effet, les Bleus se sont imposés 42-26 à Brisbane ce samedi. Un succès qui n'a pas manqué de faire réagir la presse locale.

Pour son entrée en lice au Championnat des nations, le XV de France s'est incliné face à la Nouvelle-Zélande (34-32, le 4 juillet). Une semaine plus tard, les hommes de Fabien Galthié sont allés s'imposer en Australie (42-26, ce samedi). Après la victoire tricolore à Brisbane, la presse australienne s'est enflammée.

«Les Français étaient trop imposants, trop puissants et trop habiles» « Une véritable leçon de maître du XV de France. Les meneurs de jeu Ntamack et Jalibert ont mis la défense australienne en pièces en seconde période », peut-on lire dans le quotidien The Australian. « Le jeu des Français était spectaculaire. Aaron Grandidier-Nkanang a une vitesse fulgurante. Emmanuel Meafou ? Personne n’incarnait mieux cette force imparable que lui, ce deuxième ligne de 145 kilos qui a grandi à Brisbane et évolue aujourd’hui sous les couleurs de la France », a écrit le Sydney Morning Herald.