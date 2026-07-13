XV de France : Le coup de gueule de Frédéric Michalak sur les Bleus, «c’est aberrant»

Amadou Diawara

Pour le Championnat des nations, Fabien Galthié doit faire sans certaines de ses stars, notamment Antoine Dupont. Interrogé sur ce problème récurrent en tournée estivale, qui existait déjà à l'époque où il était encore joueur, Frédéric Michalak (52 ans) a poussé un coup de gueule.

Le XV de France est en lice pour le Championnat des nations. Depuis le début de la compétition, les Bleus ont un bilan d'une victoire pour une défaite. En effet, les hommes de Fabien Galthié se sont inclinés face à la Nouvelle-Zélande (34-32, le 4 juillet), avant de s'imposer contre l'Australie (42-26, le 11 juillet). Pour cette tournée estival, le sélectionneur tricolore n'a pas pu faire appel à tous ses meilleurs éléments, notamment à Antoine Dupont. Interrogé par le Midi Olympique, Frédéric Michalak a poussé un coup de gueule sur le sujet.

«Vous n’avez pas forcément l’équipe que vous aimeriez avoir» « Quand vous êtes entraîneur de l’équipe de France, vous attendez plusieurs mois avant de pouvoir retrouver vos joueurs et vous n’avez pas forcément l’équipe que vous aimeriez avoir. C’est aberrant de ne pas pouvoir emmener la meilleure équipe de France à ce moment de la saison. Ça a toujours été aberrant que l’on soit obligé de faire ce genre de choix pour protéger la santé des joueurs… », a pesté Frédéric Michalak, avant d'en rajouter une couche.