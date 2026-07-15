Jeff Hardy s’approche de la retraite : Une piste sérieuse est évoquée pour la reconversion de la légende de la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À l’aube de ses 49 ans, Jeff Hardy s’approche de la fin de sa carrière de catcheur entamée au milieu des années 1990 à la WWE, l’organisation reine du catch. La star américaine envisage de se consacrer davantage à l'une de ses autres passions comme elle l’a récemment fait savoir.

Figure marquante du catch américain, et grand artisan de la montée en puissance du catch en France au début des années 2000, Jeff Hardy poursuit sa carrière à l’approche de ses 49 ans (il les aura le 31 août prochain). Après la WWE, c'est désormais du côté de la TNA, autre compagnie américaine, que l’on retrouve le natif de Cameron en Caroline du Nord, mais pour combien de temps encore ? Avec son style aérien et ses actions spectaculaires sur le ring, Jeff Hardy sait qu’il n’en a plus pour très longtemps dans le catch. Sa reconversion semble toute trouvée.

Jeff Hardy et son groupe vont participer à un festival de musique Grand passionné de musique, Jeff Hardy a sorti plusieurs albums au cours des deux dernières décennies avec son groupe PeroxWhy?Gen. Récemment invitée de l’émission "Ropes N Riffs", la star américaine a confirmé que la musique devrait occuper une place plus importante dans sa vie prochainement. « J’ai donné quelques concerts, et si je me remets avec mon groupe, PeroxWhy?Gen, c’est parce que nous allons participer en septembre à un grand festival appelé Louder Than Life », a-t-il confié.