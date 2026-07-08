Visage de la WWE, Cody Rhodes dévoile une date pour la fin de sa carrière dans le catch

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis son retour à la WWE en 2022, Cody Rhodes s’est imposé comme la nouvelle tête de gondole de la compagnie. Mais à 41 ans, le catcheur, conscient que son temps sur le ring est limité, s’est fixé une échéance pour prendre sa retraite.

Figures phares de la WWE durant les années 2000 – époque où le catch a connu un rebond d’intérêt impressionnant en France – John Cena, Shawn Michaels, Triple H, l’Undertaker ou encore Jeff Hardy ne sont plus là désormais. Une nouvelle génération a remplacé ces noms qui ont fait rêver une génération entière, à l’instar de Cody Rhodes, nouvelle tête de gondole de l’organisation reine de la discipline.

Cody Rhodes ne s’imagine pas à temps partiel Espoir déchu de la WWE jusqu’à son départ en 2016, Cody Rhodes a fait son retour par la grande porte en 2022, après avoir bouleversé le monde du catch en participant au lancement de l’AEW, devenu un acteur majeur du secteur. Quatre ans plus tard, l’Américain de 41 ans a enchaîné les matches importants et les titres mondiaux (4), mais sait que son temps est compté, d’autant qu’il ne s’imagine pas faire du mi-temps au sein de la compagnie comme d’autres légendes avant lui. « Je ne pense pas trop au fait d’avoir un calendrier limité », a-t-il récemment déclaré dans l’émission "The Ariel Helwani Show". « Pour l’instant, je ne vois pas les choses comme ça. J’accorde beaucoup d’importance au secteur dans lequel nous évoluons. La WWE fait des choses qu’elle n’a jamais faites auparavant. (…) On parle des trois « R » : les audiences, la pertinence, les revenus. Je veux faire partie de tout ça. »