«J'allais être viré» : John Cena proche du point de non-retour à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Devenu l’une des plus grandes légendes du catch, John Cena souhaite mettre à profit sa grande expérience pour aider les jeunes talents de la WWE. Dans un entretien accordé à un média américain, la star de 49 ans a présenté son nouveau projet, dressant un parallèle avec son début de carrière compliqué.

Après être devenu une star sur les rings de catch, John Cena est désormais un jeune retraité, ce qui lui permet d’avoir davantage de temps pour ses projets à l’écran comme acteur. Mais l’Américain de 49 ans ne compte pas pour autant tourner le dos à la WWE qui l’a fait connaître, en apparaissant de manière épisodique dans certains shows, sans combattre. John Cena a également annoncé récemment la création du "John Cena Classic", un nouvel événement inspiré du show organisé à Washington en décembre dernier pour son ultime match face à Gunther qui devrait avoir lieu à la fin de l’année. Des rencontres inédites verront s’affronter des pointes de la discipline et des jeunes espoirs. À la fin de la soirée, un champion sera couronné parmi les participants, choisi par les spectateurs.

John Cena parle de son nouveau projet à la WWE « C’est encore un projet en cours, a récemment confié John Cena dans un entretien accordé au média américain Weekly. Ce que j’aimerais voir, c’est une soirée de matchs d’exhibition. J’essaie toujours de dire aux jeunes talents : "Dis-moi qui tu es en une seule phrase." Le John Cena Classic, c’est le All-Star Game de la WWE. Voilà la phrase. Et à partir de là, on développe le concept. J’imagine un univers, où il y aurait des matchs d’exhibition, où les superstars de la WWE affronteraient celles de la NXT. Peut-être feront-ils partie de la même équipe, peut-être s’affronteront-ils... Je trouve le système de tableau de tournoi intéressant. J’adore l’idée d’un monde où j’invite personnellement les talents à participer pour qu’ils sachent à quel point cela compte pour moi. Cela implique davantage de déplacements à Raw, Smackdown et NXT. On va dévoiler toutes ces informations, dire à tout le monde où et quand ça se passe. … Nous allons lancer un nouveau titre de champion. J’aimerais donc que le public puisse voir ça. J’aimerais que les participants puissent le voir avant. J’aimerais pouvoir révéler les affrontements prévus. Il faut qu’on règle la question du vote des fans. Je ne veux pas que ça soit saboté. Je ne veux pas que ça soit détourné. Je sais qu’il y a beaucoup de faux comptes et beaucoup de bots. Ce que je veux, c’est la participation du public, une participation équitable, car je suis l’exemple même de la réussite. »