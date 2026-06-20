John Cena - «En parler avec ma femme m'a beaucoup aidé» : Ce complexe qui a rongé la légende de la WWE

Révélé sur les rings de catch avant d’entamer une carrière d’acteur, John Cena souhaite briser le tabou de la calvitie en assumant ouvertement sa greffe de cheveux. Un complexe qui a longtemps pesé sur l’ancienne star de la WWE, pouvant compter sur le soutien de sa femme.
Ce n’est plus un secret tant il en a parlé : John Cena a subi une greffe de cheveux il y a près de deux ans pour masquer sa calvitie, moquée par une partie des fans de la WWE. En assumant publiquement cette opération, la légende du catch de 49 ans, reconvertie dans le cinéma, souhaite briser ce tabou masculin. « Je déteste l’idée que, si cela n'était pas aussi honteux, je l'aurais fait il y a 10 ans. Je pensais être seul, mais sept ou huit hommes sur dix souffrent de perte de cheveux ou de calvitie. Cela a complètement changé le cours de ma vie », admet-il.
« J'ai vraiment eu du mal à accepter la perte de mes cheveux »
Désormais retraité des rings, après un dernier match à la WWE en décembre dernier, John Cena est revenu auprès de l’hebdomadaire américain Weekly sur le soutien de sa femme dans ce processus. « J'ai vraiment eu du mal à accepter la perte de mes cheveux, et pouvoir en parler ouvertement avec ma femme m'a beaucoup aidé. Elle m'a vraiment soutenu. Voilà un grand gaillard qui se croit invincible… Personne n'est parfait. On a tous des défauts. La vulnérabilité, c'est beau », lance l’ancien champion du monde.
« Je consulte un médecin toutes les six semaines »
John Cena en a également profité pour faire le point sur l’état de sa greffe : « Je me sens bien, même si ce n’est pas encore parfait, j'y vais étape par étape. Ma première greffe a été une intervention mineure. J'avais une grosse zone dégarnie à l’arrière, qu'ils ont recouverte, mais je n'ai pas épuisé mes zones donneuses. Je parle peut-être de sujets techniques, mais j'ai appris tout cela en discutant avec un professionnel. Imaginez les conséquences ! C’est pour ça que je suis un fervent défenseur de cette méthode. Je consulte un médecin toutes les six semaines. Je reçois des injections de PRP (un traitement spécifique pour combattre les premières apparitions de la calvitie, ndlr). Je fais de la luminothérapie, je prends des vitamines, j'utilise du finastéride en application locale, des exosomes en application locale, je suis à fond. »