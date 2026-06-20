John Cena - «En parler avec ma femme m'a beaucoup aidé» : Ce complexe qui a rongé la légende de la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Révélé sur les rings de catch avant d’entamer une carrière d’acteur, John Cena souhaite briser le tabou de la calvitie en assumant ouvertement sa greffe de cheveux. Un complexe qui a longtemps pesé sur l’ancienne star de la WWE, pouvant compter sur le soutien de sa femme.

Ce n’est plus un secret tant il en a parlé : John Cena a subi une greffe de cheveux il y a près de deux ans pour masquer sa calvitie, moquée par une partie des fans de la WWE. En assumant publiquement cette opération, la légende du catch de 49 ans, reconvertie dans le cinéma, souhaite briser ce tabou masculin. « Je déteste l’idée que, si cela n'était pas aussi honteux, je l'aurais fait il y a 10 ans. Je pensais être seul, mais sept ou huit hommes sur dix souffrent de perte de cheveux ou de calvitie. Cela a complètement changé le cours de ma vie », admet-il.

« J'ai vraiment eu du mal à accepter la perte de mes cheveux » Désormais retraité des rings, après un dernier match à la WWE en décembre dernier, John Cena est revenu auprès de l’hebdomadaire américain Weekly sur le soutien de sa femme dans ce processus. « J'ai vraiment eu du mal à accepter la perte de mes cheveux, et pouvoir en parler ouvertement avec ma femme m'a beaucoup aidé. Elle m'a vraiment soutenu. Voilà un grand gaillard qui se croit invincible… Personne n'est parfait. On a tous des défauts. La vulnérabilité, c'est beau », lance l’ancien champion du monde.