John Cena «avec une tête d'extraterrestre» : La star de la WWE se livre sur son opération chirurgicale

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir passé la majeure partie de sa carrière à la WWE avec une coupe militaire, John Cena arbore désormais des cheveux plus longs. Une nouvelle coiffure permise en partie grâce à une greffe subie il y a près de deux ans. Une opération chirurgicale assumée par la star américaine de 48 ans.

John Cena ne s’en est jamais caché. Il y a bientôt deux ans, l’Américain de 48 ans a subi une greffe de cheveux pour masquer sa calvitie, moquée par une partie des fans de la WWE, la première compagnie de catch au monde dans laquelle il s'est fait connaître à travers le monde. « J'essayais de cacher ma perte de cheveux, le public l'a mise en évidence. J'ai vu leurs pancartes disant 'John Cena le chauve'. Ils m'ont poussé à explorer mes options », confiait Cena il y a quelques mois dans le magazine américain People.

Après avoir démarré un processus naturel, avec une « thérapie par la lumière rouge » et la prise de « minoxidil, vitamines, shampoing et après-shampoing », le catcheur reconverti acteur est passé par la cause opération en novembre 2024. « Je déteste le fait que si cela n'était pas aussi honteux, je l'aurais fait il y a 10 ans. Je pensais être seul, mais sept ou huit hommes sur dix souffrent de perte de cheveux ou de calvitie, assumait-il. Cela a complètement changé le cours de ma vie. Ils ne font rien d'autre que déplacer vos cheveux, un par un, d'une zone à une autre. Si quelqu'un me critique pour ça, je ne pense pas qu'il y ait de quoi avoir honte ».