Donald Trump provoque un départ à la WWE

Voyant d’un mauvais œil le rapprochement entre la WWE, et sa maison mère TKO dans son ensemble, avec Donald Trump, Mick Foley a pris la décision de mettre un terme à sa collaboration avec l’organisation reine du catch. La légende américaine s’est justifiée.

Pour ses 80 ans, Donald Trump a décidé de se faire plaisir dimanche soir en accueillant un événement de l’UFC sur la pelouse de la Maison-Blanche. Une preuve supplémentaire du rapprochement entre le président américain et TKO Group Holdings , la société mère de l’UFC mais également de la WWE, dont il a acheté des actions en mars dernier selon le HuffPost US. Une idylle qui n’est au goût de tout le monde, comme c’est le cas de Mick Foley , légende du catch, décidant de s’éloigner de la compagnie qui l’a fait connaître dans les années 1990.

« J'étais complice par mon silence »

Récemment invité du podcast d'Ariel Helwani, Mick Foley est revenu sur la fin de son contrat légende à la WWE. « Chacun doit prendre la décision qui lui convient. Pour moi, ce sont les propos tenus à l’égard de Rob Reiner qui m’ont fait réagir. C’était tout simplement sans cœur. Des propos d’une cruauté incroyable de la part de l’homme le plus puissant du monde, qui se réjouissait de la mort de quelqu’un. Il a rabaissé un homme qui venait de mourir et a lié cela à son aversion pour Trump. Pour moi, c’était le coup de marteau qui a brisé le pare-brise, a confié celui qui est récemment apparu du côté de la compagnie concurrente, à l’AEW. Je pense que la WWE entretient une relation un peu trop complice, et c’est une impression qui se dégage. Quand cinq personnes posent dans le Bureau ovale et qu’elles ont toutes reçu un Stunner (la prise de finition de "Stone Cold" Steve Austin, ndlr), c’est un peu trop complice. Même si je n’étais pas techniquement employé par la compagnie, mais que j’avais un contrat de légende et que mon nom est associé à la WWE, j’étais complice par mon silence. J’ai pris la parole, j’ai contacté le responsable des relations avec les talents et j’ai renoncé au contrat de légende. J’ai réalisé qu’en renonçant à deux emplois faciles et très bien rémunérés au WWE World (une convention pour les fans) pendant la semaine de WrestleMania, je devais travailler 24 heures pour gagner ce que j’aurais pu gagner en six, et ça me convient. Je suis satisfait de ma décision. J’ai pris la décision qui me semblait la bonne pour moi. J’adore cette entreprise. Je ne vais pas la dénigrer. Cela ne me semblait pas être un bon choix, ni un choix qui me permettrait de me regarder dans le miroir avant d’aller me coucher ».

Prévenue de la décision de Mick Foley, la WWE a tenté de le raisonner à l’époque, en vain : « On m’a dit : “Paul (Levesque) fait simplement partie du comité de condition physique, et Linda travaille à la WWE depuis X années.” J’ai répondu : « Théoriquement, c’est vrai, mais j’aurais juré avoir vu Paul derrière l’épaule du président quand il élaborait une politique étrangère. Que Linda travaille ou non pour l’entreprise, son nom de famille est McMahon et elle est associée à l’entreprise. Allons, cinq personnes dans ce bureau ont pris un Stunner. » Cette personne très haut placée a apprécié et a dit qu’elle respectait ma décision. Je n’ai pas fermé la porte pour toujours. J’ai dit dans mon annonce : « Tant que cet homme est au pouvoir. » De plus en plus de gens se rendent compte que certaines des choses qu’il fait sont cruelles pour le simple plaisir de la cruauté et pour s’enrichir. Je veux juste dire aux gens qui écoutent qu’il n’est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Le meilleur moment pour faire entendre votre voix aurait été plus tôt, mais le deuxième meilleur moment, c’est maintenant. Si sa cote de popularité tombe à moins de 20 %, il sera peut-être contraint d’apporter des changements. Personne ne veut rester dans les annales comme le pire président de l’histoire de ce pays. S’il y a des aspects positifs dans sa personnalité, peut-être peuvent-ils être sollicités, mais je ne suis pas sûr qu’il y en ait. C’est un type de personne différent, et je ne le dis pas dans le bon sens du terme. »