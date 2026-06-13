Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Rey Mysterio, star de la WWE, désigne le GOAT !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Star du catch depuis trois décennies, Rey Mysterio est également un fan de football et garde un œil sur cette Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Interrogée avant l’entrée en lice du Portugal et de l’Argentine sur sa préférence entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, la star de la WWE n’a pas hésité.

Depuis le 11 juin, et jusqu’au 19 juillet, les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent la 23e Coupe du monde de l’histoire. Une compétition qui restera à coup sûr gravée dans les mémoires puisque plusieurs joueurs majeurs disputent leur dernier Mondial en Amérique du Nord. C’est le cas de Manuel Neuer, Luka Modric, probablement Neymar, mais aussi Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

L’Argentine et le Portugal vont bientôt faire leurs débuts Tous les fans de ballon rond auront ainsi un œil particulier sur l’Argentine, qui fera son entrée en lice ce mercredi 17 juin contre l’Algérie (3h du matin, heure française), et le Portugal, débutant le même jour contre la République démocratique du Congo (19h, heure française). C’est le cas notamment de Rey Mysterio, star de la WWE.