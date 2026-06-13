Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ? Rey Mysterio, star de la WWE, désigne le GOAT !

Star du catch depuis trois décennies, Rey Mysterio est également un fan de football et garde un œil sur cette Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Interrogée avant l’entrée en lice du Portugal et de l’Argentine sur sa préférence entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, la star de la WWE n’a pas hésité.
Depuis le 11 juin, et jusqu’au 19 juillet, les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent la 23e Coupe du monde de l’histoire. Une compétition qui restera à coup sûr gravée dans les mémoires puisque plusieurs joueurs majeurs disputent leur dernier Mondial en Amérique du Nord. C’est le cas de Manuel Neuer, Luka Modric, probablement Neymar, mais aussi Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.
L’Argentine et le Portugal vont bientôt faire leurs débuts
Tous les fans de ballon rond auront ainsi un œil particulier sur l’Argentine, qui fera son entrée en lice ce mercredi 17 juin contre l’Algérie (3h du matin, heure française), et le Portugal, débutant le même jour contre la République démocratique du Congo (19h, heure française). C’est le cas notamment de Rey Mysterio, star de la WWE.
Rey Mysterio tranche entre Messi et Ronaldo
Invité de l'émission « The Late Run », le légendaire catcheur de 51 ans a répondu à l’éternel débat du GOAT (plus grand de tous les temps) entre les deux footballeurs. « Combien de fois Cristiano Ronaldo a-t-il remporté la Coupe du monde ? Il le faut ! Quand on parle des meilleurs joueurs de tous les temps, ça fait partie des critères non ? Représenter son pays et en ramener une à la maison. Je pense que je peux me tromper complètement. Et j’adore Ronaldo, j’ai eu la chance de le rencontrer quand il jouait au Real Madrid, mais bon sang, Messi est… je ne sais pas. C’est peut-être son aura ou son jeu qui est incroyable, mais je vais devoir choisir Messi », a répondu le luchador de la WWE. Reste à voir si Cristiano Ronaldo va donner tort à Rey Mysterio durant le Mondial en Amérique du Nord.