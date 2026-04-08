WWE - «Je me suis dit que je l’avais tué» : Ce moment avec Rey Mysterio ne s’est pas du tout déroulé comme prévu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Star de la WWE, Rey Mysterio a tout connu dans le monde du catch, y compris certains moments effrayants. L’un de ses anciens adversaires est notamment revenu sur une action susceptible d’avoir de grosses conséquences sur la santé du légendaire catcheur masqué, âgé aujourd’hui de 51 ans.

C’est une séquence marquante que les fans de la WWE n’ont pas oubliée plus de vingt ans après. En 2003, Rey Mysterio et Big Show s’affrontaient lors de l’événement Backlash, un match remporté par le géant de plus de deux mètres qui s’en était pris dans la foulée à son adversaire du soir, attaché sur une civière et projeté sur le coin extérieur du ring. Bien que cette scène fut prévue à l'avance, comme c'est le cas dans le catch, un incident imprévu aurait pu avoir des conséquences graves.

Big Show slamming Rey Mysterio to the ringpost while he was on a stretcher was truly one of the worst things he ever did holy shit 😭💀 pic.twitter.com/2rxteluWRC — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) November 28, 2024

« Ça me donne des cauchemars » « Je déteste ce moment-là ! Ça me donne des cauchemars. Ça s'est très mal passé », s’est souvenu Big Show, Paul Wight de son vrai nom, dans le podcast de Chris Van Vliet. L’ancien champion du monde a expliqué sur les raisons de ce loupé : « Je pouvais le soulever, ce n'est pas si difficile. Alors pourquoi ne pas le balancer sur le poteau ? Mais l'idée, c'était que j'allais le balancer sur le poteau, puis encore, et ensuite le remettre dans le ring. Mais les gars avaient l'habitude de mettre ce produit démêlant sur leurs cheveux, et parfois ça se retrouvait sur les cordes, et ça rendait vos mains tellement glissantes que même si tu attrapais la corde du haut pour sortir du ring, ta main glissait tout de suite. Donc, quand j'ai balancé Rey contre ce poteau, ce truc m'a échappé des mains, et j’ai vu Rey partir, et je me suis dit ‘Oh, je viens juste de tuer Rey. Oh, Jésus.’ ». Le catcheur d'origine mexicaine, attaché, était tombé tête la première, sans la possibilité d’utiliser ses bras pour amortir la chute.