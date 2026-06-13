Mercato - Real Madrid : José Mourinho veut un autre international français, Kylian Mbappé va adorer

Axel Cornic

La révolution a débuté au Real Madrid, où le président Florentino Pérez a fait appel à José Mourinho pour mettre fin à la pénurie de titres. Et on connait déjà les premières recrues, avec le Portugais qui semble être tout particulièrement séduit pas la filière française...

Tous les yeux sont tournés vers la Coupe du monde, mais le mercato a déjà commencé en coulisses. La grande annonce des derniers jours est sans aucun doute le retour de José Mourinho au Real Madrid, qu’il avait quitté en 2013. Et le Special One est très attendu, puisque les Madrilènes sortent de deux saisons blanches, ce qui n’a pas manqué de faire parler en Espagne.

Theo Hernandez de retour à Madrid ? José Mourinho n’est pas venu seul, puisque deux premières recrues sont également arrivées à Madrid. Il s’agit de Denzel Dumfries de l’Inter, mais surtout Ibrahima Konaté, défenseur central de Liverpool et de l’équipe de France. Suivi par le PSG ou encore le Bayern Munich, il a décidé de rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid... et pourrait bien voir un compatriote l’imiter ! Calciomercato.it nous apprend en effet que le nouveau coach madrilène aurait réclamé la signature de Theo Hernandez, international français d’Al Hilal, actuellement à la Coupe du monde.